GRAFİKLİ - D-8 bir milyarı aşkın nüfusuyla küresel güç olma yolunda

Bir milyarı aşkın nüfusla sekiz Müslüman ülkenin 1997'de Türkiye'nin liderliğiyle oluşturduğu Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, ilkeleri ve kapsadığı coğrafi alanla bölgesel olmaktan çok küresel bir oluşum özelliği taşıyor.

D-8, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya arasındaki iş birliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kuruldu.

Örgüt, logosundaki 6 yıldızda ilkelerini, "Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, kibir değil eşitlik, sömürü değil iş birliği, baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasi" olarak tanımladı.

- 3,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük

Kuruluşundan bugüne küresel bazda bir ekonomik blok haline gelen D-8, kendi yayımladığı verilere göre, 20 yılı aşkın sürede 3,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştı.

D-8 ülkelerinin ihracat hacmi aynı dönemde 693 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ticaret hacmi, 16,4 trilyon dolarlık küresel ticaretin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturdu.