GRAFİKLİ - Darbe bildirisi için iş birliği yapıp yakalanınca inkarı seçtiler

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında polis telsizinden sözde bildirinin okunması için yaptıkları iş birliğiyle dikkati çeken ve yargılama sonucunda her ikisi de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı eski tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen de mahkemede inkarı seçen sanıklar arasında yer aldı.

Darbecilerin sözde atama listesinde yer alan Demirhan, hain kalkışmanın yaşandığı gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

FETÖ darbe girişiminden haberinin olmadığını söylese de makamındaki aramada bulunan bir evrakta, 16-21 Temmuz 2016'daki tüm randevu ve planlamalarının üzerini çizerek iptal ettiği saptanan Demirhan'ın, lojmanından çıkarken nöbetçi askerlere "Askerler, kapıya polis geldiği zaman almayacaksınız, gerekirse vuracaksınız." diyerek verdiği emir, hakkındaki iddianamede yer buldu.

Demirhan'ın, birliğe girdiğinde yaptığı ilk iş de düzenlediği toplantıda "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan "sıkıyönetim direktifi"ni okumak oldu.