GRAFİKLİ - Darbe girişimi davalarından 270'i tamamlandı

KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan ve yargılamaların tamamlandığı 270 davada 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanığa hapis cezası verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından darbe girişimi ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 270'i karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

- Ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilenler

Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanıklardan 17'si 141 kez, 1'i 140 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış müebbete karar veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez, 2 sanık hakkında 28'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.