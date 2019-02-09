GRAFİKLİ - Darbe girişimi gecesi selaları susturmaya çalıştığını inkar etti

Ancak yazılı olarak hiçbir görev ayrılış ve başlayışı yapmaksızın, darbe girişimi günü 3 telsiz, harita ve "Birlik, telsiz çağrı kodları, irtibat personeli" başlıklı listeyi Polatlı'ya getirerek, 58. Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün'e teslim etti. Söz konusu listede telefon numarası bulunan Ceyhan, "irtibat personeli" olarak gösteriliyordu.

BARIŞ KILIÇ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında çalışan ve "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Abdülkerim Ceyhan, "Halkla askerin karşı karşıya kalmasını engellemesi anlamında anonsların durdurulmasının uygun olacağını söyledim." yalanına sığınarak, 15-16 Temmuz 2016 gecesi halkı darbecilere karşı direnişe çağıran selaları susturmaya çalıştığını, aleyhine tanık beyanlarına rağmen inkar etti.

Ceyhan, darbe girişimi esnasında, ilçe ve emniyet birimlerinin kontrolünü sağlamak üzere asker ve kursiyerlerin çağrılması, silahlandırılması ve gerektiğinde Ankara'ya intikal için hazır bekletilmesini emretti. Ayrıca uçaksavar ve mühimmat ile Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) hazırlanmasına yönelik hazırlık yaptırdı.

- "Meydana uçaksavarlı ZPT koyalım"

Yargılamalar sırasında mahkemede verilen ve Ceyhan'ın yalanlarını çürüten sanık ve tanık ifadeleri, sanığın darbe girişiminde oynadığı rolü ortaya koydu.

Ceyhan ile yargılanan sanık Güngör Gazi Karslı, mahkemede Ceyhan'ın "Kaymakamlığa, Emniyete birlik gönderelim. Hatta şehir meydanına da uçaksavarlı bir Zırhlı Personel Taşıyıcı koyarız." dediğini anlattı.

Karslı, "Ben, 'Halka ateş mi açacaksın? Ne yapacaksın? deyince 'Komutanım görüntü olsun diye koyarız.' şeklinde cevap verdi. Ceyhan heyecanıyla dikkatimi çekmişti. Ama faaliyet izleme merkezinde, herkesin bulunduğu bir ortamda geçen bu konuşmanın ardından şundan artık emindim. Ceyhan ve muhtemelen birliği bu darbe girişiminin içindeydi veya olabilirdi. Kendisine verilen darbe görevini adeta kendi ağzıyla kendisi bana ifade etmişti." beyanını verdi.