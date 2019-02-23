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GRAFİKLİ - Darbeci binbaşı ''FETÖ" ve "darbe" itirafını inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski binbaşı Enver Muratoğlu'nun darbeye katılmadığı ve FETÖ'ye mensup olmadığı yönündeki ifadeleri, savcılık ve mahkemedeki tanık beyanları ile darbe girişimine ilişkin kurulan WhatsApp grubunda bulunmasıyla çürütüldü - Darbeci binbaşı, teslim olduğu sırada olay yerinde bulunan tanıklara "darbe yapıldığını" ve "FETÖ" üyesi olduğunu beyan etmesi, yine gözaltına alındığı sırada karakolda çekilen görüntüsüne rağmen, savcılık ve mahkeme aşamasında ifadesini ve tutumunu değiştirerek, FETÖ'nün "ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izledi

İSTANBUL (AA) - ENES CAN / MUSTAFA HATİPOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski binbaşı Enver Muratoğlu, olay gününde gözaltına alındığında hem darbeyi hem de FETÖ'cü olduğunu kabul etmesine rağmen, mahkeme aşamasında ifadesini değiştirerek, FETÖ'nün "ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izledi.

Hain darbe girişiminin ardından bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulan FETÖ üyeleri, yargılama aşamasında örgütün yönlendirmesiyle inkar taktiği uyguluyor. Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezler, delillerle çöktü.

Örgütün ''inkar et'' stratejisine, darbe girişimi gecesi Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs eden eski 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili Binbaşı Enver Muratoğlu da katıldı.

Olay gecesi gözaltına alınan darbeci eski binbaşı savcılık ifadesinde, Mahmutbey gişelerine darbe teşebbüsü amacıyla değil, KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi- Valilik Talep etmektedir) görevi için gittiğini öne sürdü. Muratoğlu, darbeye teşebbüs edenler tarafından kurulan WhatsApp grubuna kendisini alan kişiyi tanımadığını, gruba neden alındığını bilmediğini savundu.

Savcılıkta ''KOKTOD'' iddiasını dile getiren darbeci eski binbaşı Muratoğlu mahkemedeki ifadesinde ise ''terör saldırısı'' yalanına sarıldı. Darbeci binbaşı mahkemedeki ifadesinde, ''Darbecilerin ağır tehditlerine rağmen vekaleten komutanlığını yaptığım birlikle beraber silah bırakarak polise sığındık ve o gece karakola sığınan tek askeri birlik olduk. Terör saldırısı emri ilk anda akla ve mantığa uygun gözükmekteydi. Toplantılara katılmayan ve ast konumunda bulunmayan ben dahil birliğimden hiç kimse darbe kalkışmasından haberdar değildik." iddiasında bulundu.

- Tanık beyanları, görüntü ve WhatsApp darbeciyi ele verdi

Olay gecesi polisin çağrısına ve çevresinde vatandaşların toplanması üzerine kaçamayan eski binbaşı Muratoğlu teslim oldu.

Teslim olduğu sırada karakolda çekilen görüntülerde, polisin uyarısı üzerine emrindeki ve kontrolündeki askerlere teslim olmaları ve silahları bırakmaları konusunda telefonla arama yaptığı, yine burada bulunan tanıklara ''darbe teşebbüsünü'' bildiği ve ''FETÖ''cü olduğunu beyan ettiğinin ortaya çıkması, darbeci binbaşının da FETÖ'nün "ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izlediğini gösterdi.

Tanık polis memuru ifadesinde gözaltı süreci ve yaşananlarla ilgili tüm tutanakları idari personel olduğu için kendisinin tuttuğunu aktararak, "Binbaşı Enver Muratoğlu ile baş başa kalmıştık. Telefonunun ekranındaki eşi ve çocuğunun resmi gözüme takıldı. 'Eşini ve çocuğunu mağdur edecek kadar bunu yapmanızın sebebi neydi?' diye sorduğumda, kaçamak cevaplar verdi. Tekrar ısrarlı sorularım üzerine, 'Evet, darbe yapmaya gelmiştik' dedi. O yapıya üye olduğunu da söyledi." dedi

Tanık komiser yardımcısı da ifadesinde, darbeci binbaşının kendisine hitaben, ''Evet doğrudur darbe yapmaya geldik" dediğini, amaçlarının bu istasyonu alıp Hadımköy'de kalan birliğin sevkini sağlayarak Avrupa yakasındaki geçişleri kontrol altına almak olduğunu söylediğini aktardı. Tanık komiser yardımcısı, sanığın bu emri komutanlarından aldığını beyan ederek, "Bizi bırakın araçlarımızla birlikte kışlamıza geri dönelim'' dediğini anlattı.

Yine darbeciler tarafından oluşturulan ve kalkışmaya ilişkin yazışmaların yapıldığı WhatsApp grubunda yer aldığı ve burada bildirimlerde bulunduğu tespit edilen darbeci binbaşının, böylelikle ''darbeye katılmadığına'' yönelik yalanı tescillendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

Suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan eski Binbaşı Enver Muratoğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

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