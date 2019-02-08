GRAFİKLİ - Darbeci yarbay, telsiz konuşmalarına rağmen suçlamaları inkar etti

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında yargılanan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski subay Şakir Çınar, olay günü darbeci general Özkan Aydoğdu ile telsiz konuşmalarının da bulunmasına rağmen "aldatıldığını ve kandırıldığını" öne sürerek hakkındaki suçlamaları inkar etti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar, yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını "inkar politikası" üzerine kurmayı sürdürüyor. Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin birçoğu, kanıtlanan delillerle çürütüldü. Darbeci Çınar'ın, 13-14 Temmuz 2016'da Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Karargah binasında darbe girişiminin İstanbul ayağında görevli darbeci albay Muzaffer Düzenli'nin öncülüğünde yapılan toplantıya iştirak ettiği, söz konusu toplantıda Sabiha Gökçen Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görevlendirildiği tespit edildi.

Çınar'ın darbe girişiminde telsiz konuşmalarına katıldığı ve aynı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci eski tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun koordinesinde hareket ettiği, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında olay günü karargah nöbetini ifa eden bir uzman çavuş tarafından teslim edilen telsiz görüşmelerine ilişkin notlarda ortaya çıktı. Darbe girişimi sırasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli olan tutuklu sanık eski kurmay yarbay Şakir Çınar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 25 Ağustos 2017 tarihinde yapılan duruşmasında savunma yaptı. Çınar, 15 Temmuz'da, idari amiri eski Tugay Komutanı tutuklu sanık Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun emriyle zırhlı birlikleri hazırladığını kabul ederek, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için" görevlendirildiğini öne sürdü. Aydoğdu'nun "Sıkıyönetim ilan edildi" dediğini aktaran Çınar, bu emri sorgulamadığını, sadece verilen emir doğrultusunda kışlada hazırlıklar yaptığını anlattı. - Telsiz konuşmalarına rağmen, "aldatıldık" dedi

Davanın iddianamesinde kendisiyle birlikte hareket eden askerlere olay gecesinde ''Sabiha Gökçen Havalimanının güvenliğinin sağlanacağını, silah kullanma yetkilerinin bulunduğunu ve direnen kişilere yönelik bu yetkinin kullanılması gerektiğini" söylediği tespit edilmesine rağmen darbeci Çınar, savunmasında terör saldırısı beklentisiyle emniyet güçlerine yardım etmek için havalimanına gittiğini iddia ederek, inkarını sürdürdü. Çınar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittikleri sırada halkın tepkisiyle karşılaştığını belirterek, "Önümüz, arkamız hep halktı. Tankın üstüne dahi çıkıyorlardı. Hareket edemezdik ve etmedik de. Çünkü halkın veya personelin zarar görme durumu vardı. Eğer ki darbe niyetiyle gitseydik 8 zırhlı araçla daha kötü sonuçlar olabilirdi. Aldatıldık, kandırıldık." diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Emir komuta zinciri içinde verilen görevi icra ettiğini savunan Çınar, darbe girişimini öğrendiğinde ise geri dönmek için emir verdiğini, zırhlı araçların etrafı halk tarafından kapatıldığı için geri dönemediklerini iddia etti.

- Darbeci sanığın telsiz konuşmaları Darbe girişimi sırasında "IRMAK 81" telsiz kodunu kullanan Çınar ile "IRMAK 1" kodunu kullanan eski tuğgeneral Aydoğdu arasında geçen konuşmalar ise saatleriyle iddianamede şöyle yer aldı: "IRMAK 1: 2 tane ZPT bekliyorum 1 No'lu nizamiyeye/ 22.35 IRMAK 81: Unsurlar çıkış yaptı diğer unsurları nizamiye bölgesinde/ 22.35 IRMAK 81: İlk unsurlar nizamiye bölgesinde tertiplendiği diğer unsurlar çıkış hazırlığında/ 22.37 IRMAK 81: Tüm unsurlar ile çıkıyoruz nizamiyedeyiz / 22.51 IRMAK 1: Mevki bildirin/ 23.27 IRMAK 81: Sabiha Gökçen Nöbetine/ 23.27 IRMAK 1: İhtiyat sizde mi / 23.27 IRMAK 81: Olumsuz / 23.37 IRMAK 81: Nizamiye yaklaşıyorum yoğun trafik var / 23.33 IRMAK 1: Köprüye 1 polis aracı yaklaşıyor dikkatli olun / 23.33 NOT: Eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, telsizde birçok birlik komutanıyla irtibat halinde. IRMAK 81: Vukuatımız yok giremiyoruz çok yoğun trafik var / 23.43 IRMAK 81: Trafik kapalı polisler tarafından kapatıldı. Jandarma çatışın emri almış / 23.58 IRMAK 1: Basıp geçin / 23.58