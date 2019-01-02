GRAFİKLİ - DEAŞ'a 2018 darbesi

VOLKAN KAŞİK - Türkiye, barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin mücadelesini geçen yıl da büyük bir kararlılıkla sürdürdü. DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve güvenliğini her geçen gün artırmaya çalışan Türkiye, terör örgütüne yönelik çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Örgüte karşı mücadelesini kesintisiz sürdüren Türkiye, yurt içi ve sınırdaki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2018 yılında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 3 bin 38 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 408'i tutuklandı, aralık ayının son haftasında yakalanan çok sayıda zanlının da işlemleri sürüyor.

Çok sayıda DEAŞ üyesi ise yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı. - Ocak Terör örgütü DEAŞ'a yönelik ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde "sağlık emiri", "tarım bakanı" gibi üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 203 zanlıdan 95'i tutuklandı. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi S.S, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı. - Şubat Şubat ayındaki operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu zanlılardan 17'si tutuklandı. Kocaeli'de DEAŞ'ın sözde "medya sorumlusu" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.A.H. (22) tutuklandı. Ankara'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 17 DEAŞ mensubu yakalandı. Mersin'de aralarında DEAŞ'ın infaz biriminde yer aldığı iddia edilen 3 kişinin de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Kırşehir'de DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta birçok bombalama olayına karıştığı ileri sürülen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

- Mart Mart ayındaki operasyonlarda gözaltına alınan 245 şüpheliden 51'i tutuklandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Deyrizor şehrinde DEAŞ örgütüne bağlı sözde "cellat" olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.K. ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren U.H, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. - Nisan Nisan ayındaki operasyonlarda yakalanan aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 28 kişi tutuklandı, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Hatay'ın Altınözü ilçesinde ise terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Rus vatandaşı A.M. (61) ile eşi M.M. (44) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M. tutuklandı, eşi M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Mayıs Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan aralarında terör örgütünün üst düzey sorumlularının da bulunduğu zanlılardan 29'u tutuklandı. İzmir'de polis ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor kenti ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır el-Haddavi ile 3 elebaşı tutuklandı.

Gaziantep'te DEAŞ'a ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 1 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. - Haziran Hazirandaki operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancı uyruklunun da bulunduğu 209 kişi gözaltına alındı, 22 örgüt mensubu tutuklandı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 51 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Sakarya merkezli 11 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Irak ve Suriyelilerin de bulunduğu 19 zanlıdan 15'i tutuklandı. Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 14 DEAŞ mensubu, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. - Temmuz Temmuzda gözaltına alınan aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 31 örgüt mensubu tutuklandı. Terör örgütünün sözde sorumlularından olan ve Irak'ta öldürüldüğü açıklanan "Ebu Ömer El Şişani" kod adlı Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda D. ile DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Özbekistan uyruklu N.U. tutuklandı. İstanbul'da örgüte yönelik 12 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu 3 sanık, 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Ağustos Ağustos ayındaki operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancı uyruklunun da bulunduğu 94 kişi gözaltına alındı, 23 örgüt mensubu tutuklandı. İstanbul ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 38'i yabancı uyruklu 52 şüpheli gözaltına alındı. - Eylül Operasyonlarda, aralarında örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu ile örgütün sözde "Adana Emiri" Eyüp B'nin de bulunduğu 20 örgüt mensubu tutuklandı. Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giren "Ebu Eyüp" kod adlı Ahmed İsa, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yakalandı. - Ekim Ekimde 223 şüpheli gözaltına alındı, 42 örgüt mensubu tutuklandı. Kilis'te kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 terörist, Suriye sınır hattında yakalanarak cezaevine konuldu.

Ankara'da polis, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtilen bir dergiye ait, sözde eğitim kurumu olarak kullanılan binaya operasyon düzenledi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı operasyonda, eğitim verildiği iddia edilen 4-9 yaş arasındaki çocuklar, ailelerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Mühürlenen binaya, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklanan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da zaman zaman gelerek toplantılar yaptığı kaydedildi. - Kasım Kasım ayında aralarında çok sayıda yabancı uyruklunun da bulunduğu 37 örgüt üyesi tutuklandı. DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında 11 ilde gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'ın Belen ilçesinde, DEAŞ'ın "infazcısı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.A. tutuklandı. Trabzon'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın sözde emiri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.G. tutuklandı, eşi D.B.G. serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi, 24 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ile 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ve dijital doküman ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. - Aralık Aralıktaki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, çok sayıda zanlının ise işlemleri sürüyor. Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli A.G'nin, İstanbul'da 1 Ocak 2017'de Reina isimli eğlence merkezine düzenlenen saldırının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutukladı. Zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.