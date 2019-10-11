GRAFİKLİ - DEAŞ'ın hedef aldığı Türkiye'den örgüte büyük darbe

İZMİR (AA) - RAMAZAN ERCAN - Türkiye, birçok kanlı eylem gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'a karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Bugüne kadar sınırları içinde DEAŞ'ın 10 intihar saldırısı düzenlediği Türkiye, dünyada bu terör örgütüne karşı en etkin ve kararlı mücadeleyi veren ülkelerin başında geliyor.

DEAŞ'ı, 30 Eylül 2013'te terör örgütü ilan eden Türkiye, eli kanlı örgüte yurt içi ve dışında yaptığı operasyonlarla darbe üstüne darbe vurdu.

Terör örgütüne karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren, yurt içinde başarılı operasyonlar düzenleyen Türk güvenlik güçleri, bu süreçte 3 bin 500 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdi, son 4 yılda ise yaklaşık 5 bin 500'ünü tutukladı.

DEAŞ'ın Türkiye'de 10 canlı bomba, 7 bombalı, 4 silahlı saldırısında 11'i polis, ikisi asker 13 güvenlik gücü şehit oldu, 315 kişi hayatını kaybetti, 62'si polis, 7'si asker bin 206 kişi de yaralandı.

- Eli kanlı örgütün Türkiye'deki hain saldırıları

Canlı bombalı saldırılarından 4'ünü İstanbul, 3'ünü Ankara, ikisini Gaziantep, diğerini de Şanlıurfa'da gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki bazı saldırıları şöyle: