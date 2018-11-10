GRAFİKLİ - DEAŞ'ın Irak'taki toplu mezarları

İSTANBUL (AA) - İDRİS OKUDUCU - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu bölgelerde şimdiye kadar 202 toplu mezar bulundu, ancak bu sayının binlere çıkmasından endişe ediliyor.

Irak'ın batısında ilk defa Ocak 2014'te boy gösteren DEAŞ, daha sonra 10 Haziran 2014'te ülkesinin ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirdi. Örgüt, Musul'dan sonra Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Kerkük ve Diyala'nın bir kısmında da kontrolü sağladı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Irak'ta 2014-2017 yıllarında DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışma ve şiddet olayları nedeniyle 30 bin sivil hayatını kaybetti, 55 bini ise yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan da evlerini, yaşadıkları şehirleri terk etti.

Cenevre merkezli İç Göçmen Gözlem Merkezi'nin raporuna göre Irak'ta halen 2 milyon 648 bin kişi iç göçmen statüsünde. Çatışmalar sonucu kentlerin büyük oranda yıkıldığı Irak'ta halen yüz binlerce sivil, çadır kamplarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

- Baas rejiminden DEAŞ'a toplu mezarlar