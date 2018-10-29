GRAFİKLİ - Dünya arenasında yıldızı parlayan ülke: Türkiye

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Türkiye, tüm ulusal imkanlarını seferber ederek olayın aydınlatılması için yoğun mesai harcadı.

Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin soruşturma süreci, Rusya ile vardığı İdlib mutabakatı ile Almanya, Fransa ve Rusya ile yaptığı dörtlü zirve, küresel sorunlara yönelik yapıcı tavrını ortaya koyması yönünden dünyadan takdir topluyor.

TEVFİK DURUL - Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması, dünyanın katliam endişesi yaşadığı İdlib'de milyonlarca sivilin hayatını garanti altına alan İdlib mutabakatı ve Suriye krizinde ters kutuplarda bulunan Avrupa ile Rusya'yı çözüm için aynı platformda buluşturan İstanbul'daki dörtlü zirve gibi üstlendiği yapıcı rollerle dünya arenasındaki yıldızını parlatıyor.

Türkiye, Suudi makamların "Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği ancak sonra ayrıldığı" yönündeki açıklamalarına karşın, konuyu tüm yönleriyle araştırdı. Bu süreçteki aktif ve soğukkanlı tavrıyla uluslararası kamuoyunun takdirini kazanan Türk makamlarının cinayete işaret eden delillere ulaşmasının ardından Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yetkililerle arasında çıkan "tartışma ve arbede sonucu" yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD'nin bu süreçte Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik tepkisini net şekilde ortaya koymadığı gözlenirken, Türkiye konuyu dikkatli şekilde ele almadığı takdirde dünyadaki itibarını zedeleyebilecek bir krizden "yüzünün akıyla" çıkmış oldu.

Suudi yönetimi, Türk makamlarının başarılı soruşturması sonucu Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "planlı" olduğunu itiraf etti ve bu sayede Cemal Kaşıkçı cinayetinin bir "faili meçhul" olmasına izin verilmedi.

- İdlib mutabakatı

Türkiye, Rusya ile 17 Eylül'de Soçi'de yapılan İdlib mutabakatıyla Suriye krizindeki yapıcı tavrının diplomatik meyvelerini aldı.