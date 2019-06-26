GRAFİKLİ - Dünya genelinde 2017'de 271 milyon kişi uyuşturucu kullandı

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), küresel ölçekte uyuşturucu madde kullanımında yaşanan ciddi artışa dikkati çekerek, 2017 yılında 271 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını bildirdi. BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) BM Viyana Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında 2019 Dünya Uyuşturucu Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, uyuşturucu kullanımı nedeniyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyen insanların sayısında ciddi artış gözlemlendiğine işaret edilerek, 2016’da 30 milyon 500 bin insanın uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşadığının, bu oranın 2017’de 35 milyona yükseldiğinin altı çizildi. Hindistan ve Nijerya gibi nüfus yoğunluğunun çok olduğu 10 ülkede yapılan araştırmalar sonucunda madde kullanımının toplumlarda yaygınlaştığı ifade edilen raporda, 53,4 milyon kişinin olası zararları en yüksek olan uyuşturucu madde grubu arasında bulunan "opioid" kullandığı, söz konusu maddenin kullanımında yüzde 56 oranında artış olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.

- Dünya nüfusunun yüzde 5,5'i uyuşturucu kullandı 2017'de dünya genelinde 271 milyon insanın uyuşturucu kullandığı belirtilen raporda, bu rakamın dünyadaki 15-64 yaşlarındaki nüfusun yüzde 5,5’ine tekabül ettiği kaydedildi. Raporda 2009-2017 yıllarında uyuşturucu kullanımının yüzde 30 oranında arttığı, bu sayının dünyadaki 15-64 yaş grubunda nüfusun yüzde 10’una tekabül ettiği bilgisi paylaşıldı. - En çok esrar kullanıldı 2017'de dünyada 188 milyon kişinin esrar, 29 milyon kişinin amfetaminler ve reçeteli uyarıcılar, 21 milyon kişinin ekstazi ve 18 milyon kişinin kokain kullandığı bilgisi paylaşıldı. Raporda, 2017’de uyuşturucu kullanımı sonucu ölen 585 bin kişinin üçte ikisinin "opioid" çeşitlerini kullanım sonucu öldüğü kaydedildi. Ayrıca aynı yıl 11 milyon kişinin uyuşturucu enjekte ettiği, bu insanların 1 milyon 400 binin HIV virüsü, 5 milyon 600 binin ise hepatit C virüsü taşıdığı belirtildi. Uyuşturucu kullanılan bölgelere ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, 2009-2017 yıllarında opioid kullanımının Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’da artış gösterdiği, aynı zaman zarfında esrarın ise Kuzey ve Güney Amerika’nın yanı sıra Asya’da ciddi oranda arttığı bildirildi.

- Kokain üretiminde rekor artış Raporda, dünya genelinde kokain üretiminin 2017’de rekor seviyeye ulaştığı, bin 976 ton üretilen kokainin önceki yıla oranla yüzde 25 oranında arttığının tespit edildiği ifade edildi. Aynı yıl güvenlik güçleri tarafından bin 275 ton kokain yakalandığı kaydedilirken, önceki yıla oranla yüzde 13’lük artış yaşandığı, ele geçirilen küresel kokain miktarının da şimdiye kadar bildirilen en yüksek miktar olduğu vurgulandı. Kuzey Amerika’da aşırı doz sentetik opioid kullanımı nedeniyle ölüm oranlarında ciddi artış yaşanan 2017’de ABD’de 47 bin, Kanada’da ise 4 bin kişi yaşamını yitirdi. Bir başka sentetik opioid türü olan "tramadol" ise Batı, Orta ve Kuzey Afrika’da ciddi oranda sorunlara yol açarken, dünya genelinde 2010’da 10 kilogram tramadol yakalanırken, bu rakamın 2013’te 9 tona, 2017’de ise 125 tonla rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi. - 12 milyonun üzerinde öğrenci esrar kullanıyor 12-17 yaş grubunda madde kullanımına yönelme risklerinin yüksek olduğuna işaret edilen raporda, 2017’de 12 milyon 600 bin öğrencinin esrar kullandığı, bu rakamın 2016’da 11 milyon 300 bin seviyesinde olduğu aktarıldı.