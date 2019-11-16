HABER

GRAFİKLİ - Dünya genelinde trafik kazaları her 24 saniyede 1 can alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:44 | Son Güncelleme

BM verilerine göre dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi yolda hayatını kaybediyor - Her yıl dünya genelinde 1,35 milyon insan trafik kazasında ölüyor - Trafik kazaları insanların başlıca ölüm sebepleri arasında 8'inci sırada yer alıyor - 5-29 yaş arası gençler trafik kazalarının asıl kurbanları arasında dikkati çekiyor - Düşük gelirli ülkelerde trafik kazaları ölüm oranı yüksek gelirli ülkelere oranla 3 kat yüksek - Trafik kazalarında her 100 bin kişide en yüksek ölüm oranı 26,6 ile Afrika'da ve en düşük ölüm oranı 9,3 ile Avrupa'da kaydedildi - Alkol, emniyet kemeri, kasket ve çocuk koltuğu olmaması gibi risk faktörlerine karşı ülkelerin aldığı yasal önlemleri yetersiz

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünyada her 24 saniyede 1 kişi trafik kazasında can veriyor.

Dünya genelinde her yıl 17 Kasım "Dünya Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü" olarak kutlanırken, BM, bu yıl "Hayat bir otomobilin yedek parçası değildir" mottosuyla hazırlanan posterleri internet sitesinden paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) paylaştığı verilere göre, dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi yolda hayatını kaybediyor.

Her yıl dünya genelinde 1,35 milyon insan, trafik kazasında ölüyor.

Trafik kazaları, insanların başlıca ölüm sebepleri arasında 8'inci sırada yer alıyor.

5-29 yaş grubu, trafik kazalarının asıl kurbanları arasında dikkati çekiyor.

Trafik kazaları, 15-29 yaş grubundaki gençlerin bir numaralı ölüm nedeni olarak gösteriliyor.

Düşük gelirli ülkelerde trafik kazaları ölüm oranı, yüksek gelirli ülkelere oranla, 3 kat yüksek.

- En çok ölüm Afrika'da, en az ölüm Avrupa'da

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Küresel Yol Güvenliği Durumu 2018" raporuna göre, trafik kazalarında en yüksek ölüm oranı, her 100 bin kişide 26,6 ile Afrika'da ve 20,7 ile Güneydoğu Asya'da yer alıyor.

Ölüm oranları, Doğu Akdeniz ülkelerinde her yüz binde 18, Batı Pasifik'te 16,9, Amerika kıtasında 15,6 ve Avrupa ülkelerinde 9,3 oldu.

- Hedef kitle

Trafik kazalarının yarısından fazlası, yaya, bisikletli, 2 ya da 3 tekerlekli motorlu araç kullanıcılarından oluşan "savunmasız yol kullanıcılarını" hedef alıyor

Ölüm oranlarının yüzde 26'sını yaya ve bisikletliler, yüzde 28'ini iki ya da 3 tekerlekli motorlu araç kullanıcıları oluşturuyor.

Dört tekerlekli araç kullanıcılarında ölüm oranı yüzde 29 olurken, geriye kalan yüzde 17'lik payın ise "tanımlanamayan" yol kullanıcıları olduğu belirtildi.

Bölgeler incelendiğinde yayaların en fazla hayatını kaybettiği kazalar Afrika'da, 4 tekerlekli araç kullanıcılarının en fazla hayatını kaybettiği kazalar Avrupa'da yaşanıyor.

Bisikletlilerin en fazla hayatını kaybettiği kazalar Batı Pasifik ve Avrupa'da, 2 ya da 3 tekerlekli araç kullanıcılarının en fazla öldüğü kazalar güneydoğu Asya'da gerçekleşiyor.

- Yol güvenliği yasası güçlendirilmeli

DSÖ'nün "Hayatları Kurtar" başlıklı raporunda ise BM'nin "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi" kapsamında 2020'ye kadar trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaları yarıya düşürme hedefi aktarıldı.

Bu kapsamda hükümetlerden, hızın azaltılması, yolların yeniden düzenlenmesi, altyapı ve emniyet şeridinin düzenlemesi ve hayat kurtaran teknolojilerin sağlanmasını öngören yol güvenliği yasasının güçlendirilmesi talep edildi.

Raporda 2030'a kadar güvenli, makul, erişilebilir ulaşım ile yaşlılar, engelliler, çocuk ve kadınların özel ilgi gördüğü toplumsal taşımanın yaygınlaştırılması istendi.

Ayrıca raporda, sürat, alkol, emniyet kemeri, kasket ve çocuk koltuğu olmaması gibi risk faktörlerine karşı ülkelerin aldığı yasal önlemlerin yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

PARTNERÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içindeÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içinde
Belediye personeli eziyet etmişti! Güzel haber geldiBelediye personeli eziyet etmişti! Güzel haber geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk Erzurum’da eğitim müzesi açılışı yaptıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk Erzurum’da eğitim müzesi açılışı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM DSÖ trafik mağdurları

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye personelinin eziyet ettiği köpeği vali sahiplendi

Belediye personeli eziyet etmişti! Güzel haber geldi

Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu

Sakarya'da ele geçirildi! İğrenç olay

Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Evlerine üç kez silahlı saldırı düzenlendi! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB bu fotoğraflarla duyurdu!

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.