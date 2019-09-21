GRAFİKLİ - Dünyada 50 milyon demans hastası bulunuyor

TEVFİK DURUL - Dünyada, bilişsel ve zihinsel yetilerde bozulma şeklinde kendini gösteren "demans" (bunama) hastası 50 milyon kişi bulunuyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor.

Türkiye'de "bunama" olarak da bilinen ve zihinsel performansı etkileyen demansın en yaygın görülen şekli alzaymır, "günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulmayla nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık" olarak tanımlanıyor.

Alman psikiyatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından ilk kez 1906'da tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olduğu tespit edilen alzaymır hastalığı için hala etkili teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Her yıl 21 Eylül'de "Dünya Alzaymır Günü" kapsamında, demans vakalarının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan alzaymırla ilgili farkındalık oluşturmak ve bu hastalıkla yaşayanlara destek olmak amacıyla dünya genelinde çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

- Her yıl yaklaşık 10 milyon kişi demans hastalığına yakalanıyor