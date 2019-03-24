GRAFİKLİ - Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi veremden ölüyor

TUĞÇENUR YILMAZ - Tüberküloz hastalığı (verem), küresel önlemlere rağmen kamu sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi verem yüzünden hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'de 10 milyon verem hastası bulunurken, 1,6 milyon kişi bu hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

Ölüme sebebiyet veren nedenler arasında ilk 10 sırada yer alan verem hastalığı, tedavisi olmasına ve başta DSÖ olmak üzere birçok kurumun farkındalık artırmayı hedefleyen çalışmalarına rağmen çocuklar dahil çok sayıda kişinin hayatına mal oluyor. Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi verem yüzünden ölüyor.

DSÖ'ye göre, 2017'de yaklaşık 1 milyon çocuk verem mikrobu taşırken 230 bin çocuk bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti.

Diğer taraftan etkin tedavi sayesinde kişilerin veremden kurtulabileceğine dikkati çeken DSÖ, 2000 ila 2017 yıllarında bu sayede 54 milyon verem hastasının hayatının kurtarıldığını kaydetti.

Bu kapsamda verem vakalarının sayısında her yıl yüzde 2'lik bir düşüş yaşansa da DSÖ, bunun, "2020 Veremi Yok Et" stratejisinin hedeflerine ulaşmak için yüzde 4-5 bandına çıkarılması gerektiğini vurguluyor.