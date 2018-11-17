GRAFİKLİ - Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor

GAMZE TÜRKOĞLU OĞUZ - Dünya genelinde her yıl 15 milyon bebek, normal gebelik süresi tamamlanmadan, ölüme yol açan birçok komplikasyon riskiyle prematüre dünyaya geliyor.

Gebeliğin 37. haftasından önce doğan bebekler prematüre olarak nitelendiriyor. Çoğunlukla çoklu gebelik, enfeksiyon, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkların neden olduğu prematüre doğumda genetik aktarımın da etkili olabileceği vurgulanıyor.

Prematüre doğum, bebeğin kaç haftalık dünyaya geldiğine göre üç gruba ayrılıyor; 28 haftadan küçük doğanlar "aşırı", 28 ila 32 haftalıklar "çok", 32. ila 37. haftada doğanlar "hafif" prematüre olarak sınıflandırılıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2018 yılı verilerine göre, her yıl 10 bebekten en az biri, yani 15 milyon bebek prematüre dünyaya geliyor ve sayı her geçen gün artıyor. 184 ülkede prematüre doğum oranları yüzde 5 ile 11 arasında değişiyor.

- 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin başlıca nedeni prematüre doğum

Dünya genelinde 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin başlıca nedeninin, prematüre doğumlar olduğuna, her sene bu yaş aralığında yaklaşık bir milyon çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekiliyor.