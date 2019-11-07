GRAFİKLİ - Dünyanın ilk açık deniz petrol platformu Neft Taşları 70 yaşında

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan petrol endüstrisinin sembolü ve dünyanın ilk açık deniz petrol platformu Neft Taşları'nda, 70 yıldır petrol üretiliyor.

Abşeron Yarımadası'nın güneydoğusunda kıyıdan yaklaşık 50 kilometre açıkta yer alan ve dibine monte edilmiş metal direkler üzerine kurulu Neft Taşları, 70 bin metrekareden fazla alan üzerine yapılan 5 ve 9 katlı binaları ve petrol kuyuları ile büyük bir kasabaya benziyor.

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "dünyanın ilk açık deniz petrol platformu" olarak tescillenen, hem Azerbaycan hem de Hollywood filmlerine sahne olan Neft Taşları'ndaki sokak ağının uzunluğu 200 kilometreyi geçiyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından işletilen ve yaklaşık 5 bin insanın çalıştığı Neft Taşları'na ulaşım gemi ve helikopterlerle sağlanıyor.

Neft Taşları, Azerbaycanlı efsanevi jeoloji mühendisi Ağakurban Aliyev tarafından keşfedildi. İlk keşif kuyusu 24 Haziran 1949'da kazılmaya başlandı ve aynı yıl 7 Kasım'da sondaj başarıyla sonuçlanarak yatağın işletilmesine geçildi.