GRAFİKLİ - Dünyanın ilk açık deniz petrol platformu Neft Taşları 70 yaşında

İlk olarak 7 adet eski gemi batırılarak sondaj ve petrolcülerin barınması için ortam sağlandı, daha sonra "yedi gemi adası" olarak ünlenen bu alan, açık denizde yapay adaya dönüştü.

Neft Taşları havzasında 1949'dan bugüne kadar 2 bin 200'den fazla kuyudan yaklaşık 186 milyon ton petrol üretildi. Havzadaki en fazla yıllık üretim ise 7 milyon 600 bin tonla 1967'de gerçekleştirildi fakat üretim miktarı sonraki yıllarda giderek düştü.

Sovyetler Birliğinin dağılması ve bağımsızlığın kazanılmasıyla Neft Taşları Havzası'nda modernizasyon çalışmaları başlatılarak üretim yeniden artırıldı.

Havzada, 1994'te 818 bin ton olan yıllık petrol üretimi, 2016'da 1 milyon tonu geçti, 2018'de ise 1 milyon 39 bin tona ulaştı.

Neft Taşları, Hollywood film endüstrisinin de ilgisinden kaçmadı. James Bond serisinin 1999'da gösterime giren The "World Is Not Enough" filminin bazı bölümleri Neft Taşları'nda çekildi.