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GRAFİKLİ - Dünyanın ilk açık deniz petrol platformu Neft Taşları 70 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan petrol endüstrisinin sembolü Neft Taşları, 70 bin metrekareden fazla alan üzerinde kurulu binaları, petrol kuyuları ve uzunluğu 200 kilometreyi geçen sokaklarıyla büyük bir kasabayı andırıyor - Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "dünyanın ilk açık deniz petrol platformu" olarak tescillenen Neft Taşları havzasında 1949'dan bugüne kadar yaklaşık 186 milyon ton petrol üretildi

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan petrol endüstrisinin sembolü ve dünyanın ilk açık deniz petrol platformu Neft Taşları'nda, 70 yıldır petrol üretiliyor.

Abşeron Yarımadası'nın güneydoğusunda kıyıdan yaklaşık 50 kilometre açıkta yer alan ve dibine monte edilmiş metal direkler üzerine kurulu Neft Taşları, 70 bin metrekareden fazla alan üzerine yapılan 5 ve 9 katlı binaları ve petrol kuyuları ile büyük bir kasabaya benziyor.

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "dünyanın ilk açık deniz petrol platformu" olarak tescillenen, hem Azerbaycan hem de Hollywood filmlerine sahne olan Neft Taşları'ndaki sokak ağının uzunluğu 200 kilometreyi geçiyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından işletilen ve yaklaşık 5 bin insanın çalıştığı Neft Taşları'na ulaşım gemi ve helikopterlerle sağlanıyor.

Neft Taşları, Azerbaycanlı efsanevi jeoloji mühendisi Ağakurban Aliyev tarafından keşfedildi. İlk keşif kuyusu 24 Haziran 1949'da kazılmaya başlandı ve aynı yıl 7 Kasım'da sondaj başarıyla sonuçlanarak yatağın işletilmesine geçildi.

İlk olarak 7 adet eski gemi batırılarak sondaj ve petrolcülerin barınması için ortam sağlandı, daha sonra "yedi gemi adası" olarak ünlenen bu alan, açık denizde yapay adaya dönüştü.

Neft Taşları havzasında 1949'dan bugüne kadar 2 bin 200'den fazla kuyudan yaklaşık 186 milyon ton petrol üretildi. Havzadaki en fazla yıllık üretim ise 7 milyon 600 bin tonla 1967'de gerçekleştirildi fakat üretim miktarı sonraki yıllarda giderek düştü.

Sovyetler Birliğinin dağılması ve bağımsızlığın kazanılmasıyla Neft Taşları Havzası'nda modernizasyon çalışmaları başlatılarak üretim yeniden artırıldı.

Havzada, 1994'te 818 bin ton olan yıllık petrol üretimi, 2016'da 1 milyon tonu geçti, 2018'de ise 1 milyon 39 bin tona ulaştı.

Neft Taşları, Hollywood film endüstrisinin de ilgisinden kaçmadı. James Bond serisinin 1999'da gösterime giren The "World Is Not Enough" filminin bazı bölümleri Neft Taşları'nda çekildi.

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Azerbaycan Neft Taşları socar

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