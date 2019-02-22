GRAFİKLİ-Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif komisyonda kabul edildi

ALP ÖZDEN-ADEM BALTA - Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Kanunun bazı önemli düzenlemeleri şöyle:

- Engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.

- Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak.

- Cep telefonlarının özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

- Hazineye ait deniz ve iç sularda ya da buralardan yararlanılarak karada yapılacak su ürünleri üretiminde, üretim hakkının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiralanmasına ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılacak.