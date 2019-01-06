GRAFİKLİ - Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'ye yönelik, "Bize söz verdiler 'onlardan (PYD/PKK) orayı boşaltacağız, onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz' dediler göndermediler. Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e de gireceğiz." açıklamasının ardından Putin ile yapılacak ilk görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmelerde, Suriye sorunu başta olmak üzere, S400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı Türk heyetinin geçen yıl 29 Aralık'ta Rusya'daki temaslarının ardından gözler, iki liderin bir araya geleceği toplantıya çevrildi.

AYNUR EKİZ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019 yılının ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması bekleniyor.

- Erdoğan ve Putin'den yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 2018'de Suriye sorunu başta olmak üzere pek çok konuda hız kesmeyen bir diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Ayrıca iki lider, geçen sene 6 zirvede bir araya geldi.

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

- İlk baş başa görüşme Ankara'da

2018'in ilk baş başa görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Konulu Üçlü Zirve'ye katılmak üzere geldiği Ankara'da yapıldı.

İki lider, 4 Nisan'daki Suriye Konulu Üçlü Zirve'den bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'in başkanlığında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşen Üçlü Zirve, uluslararası basında da geniş yer buldu.