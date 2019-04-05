GRAFİKLİ - Esed rejimi Suriye'de 216 kez kimyasal silah kullandı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da sarin gazıyla 100'den fazla sivili katletmesinin üzerinden iki, Duma'da 78 sivili aynı silahla öldürmesinin üzerinden bir sene geçti. Uluslararası kuruluşlar rejimi katliamdan sorumlu tutmuş olsa da henüz yargı süreci işletilmedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Beşşar Esed rejimi, 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta 216 kez kimyasal silaha başvurdu.

Rejim, ilk büyük kimyasal silah ile katliamını 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaptı. Bin 400'ün üzerinde sivilin öldüğü katliam, uluslararası camianın gündemine oturdu.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, daha önce Suriye'deki kırmızı çizgisini kimyasal silah kullanımı olarak açıklamış olsa da ABD ve Rusya, alternatif bir çözümde uzlaştı.

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütüne (KSYÖ) devredilen süreçte, rejimin tüm kimyasal stokunu imha etmesi istendi. KSYÖ, 19 Ağustos 2014'te bu sürecin tamamlandığını duyurdu.

AA'nın bilgi aldığı yerel kaynaklar, bu tarihten sonra da rejimin zehirli kimyasal gazlar ile saldırı düzenlemeye devam ettiği yönünde bilgiler paylaşmıştı.