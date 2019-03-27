GRAFİKLİ - Esed rejimi ve destekçileri İdlib mutabakatını 5 bin 42 kez ihlal etti

BURAK KARACAOĞLU/LEVENT TOK - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib mutabakatından bu yana ateşkesi 5 bin 42 kez ihlal ettiğini, saldırılarda 96'sı çocuk 48'i kadın toplam 280 sivilin öldüğünü bildirdi.

Rejim ve destekçileri, Türkiye'nin girişimiyle İdlib'de barınan 4 milyon civarı sivilin can güvenliğini sağlamak, yeni bir insani krizi ve göç akınını önlemek için Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de varılan mutabakatı ihlal etmeyi sürdürüyor.

SNHR'nin Anadolu Ajansına (AA) özel hazırladığı rapora göre Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist gruplar, saldırılarıyla Soçi mutabakatını bugüne kadar 5 bin 42 kez ihlal etti.

Buna göre, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırarak mutabakatı 4 bin 996 kez çiğnedi. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib iline bin 487, Halep kırsalına 98, Hama kırsalına ise 3 bin 411 kez saldırı düzenledi.