GRAFİKLİ - Eski İsrail Genelkurmay başkanı Netanyahu’ya rakip oldu

Bu iki saldırıda çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu 2 bin 300’e yakın Filistinli şehit oldu, binlerce ev tamamen ya da kısmen yıkıldı.

Gantz’ın Genel Kurmay Başkanlığında İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 2012’de “Bulut Sütunu Operasyonu” 2014’te de “Koruyucu Kalkan Operasyonu” adı altında 2 kez geniş çaplı saldırı düzenledi.

Holokost’tan kurtulan Macar Yahudisi bir anne ile Romanya’dan tarihi Filistin topraklarına gelen bir babanın çocuğu olan Gantz, 1959’da İsrail'de dünyaya geldi.

İsrail’de erken seçime yaklaştıkça siyaset kazanı da hızla kaynamaya devam ediyor. Uzun yıllardır siyaset sahnesinde olan politikacıların yer alacağı yarışta yeni bir isim dikkati çekiyor.

KUDÜS (AA) - MUSTAFA DEVECİ - Eski İsrail Genelkurmay Başkanı, çiçeği burnunda siyasetçi Benny Gantz, 9 Nisan’da yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en yakın rakibi olarak gösteriliyor.

Benny Gantz konuşmasında birçok İsrailli siyasetçi gibi Tahran yönetimini İsrail’e zarar vermek için entrika kurmakla suçladı. İran ile hem ekonomik hem de askeri arenada mücadele edeceğini söyleyen Gantz, “Eğer mesajı kelimelerle almıyorsanız kesin ve acı verici darbelerle anlarsınız.” dedi.

Başkent Tel Aviv’de 29 Ocak’ta yapılan geniş katılımlı toplantıyla seçim kampanyasını başlatan 59 yaşındaki çiçeği burnunda siyasetçi, burada verdiği mesajlarla İsrailli diğer siyasetçilerden fazla bir farkının olmadığını ortaya koydu.

Gazze yaşanan yıkım ve şehit edilen Hamas üyelerinin cenazelerinden görüntülerin yer aldığı seçim kampanyası videolarında, “6 bin 231 saldırıyla Gazze taş devrine döndü.”, “Bin 364 Hamaslı teröristin öldürülmesi sonucu İsrail’de 3,5 yıl sessizlik hakimdi.” mesajlarına yer veriliyor.

Konuşmasında başbakan olması halinde nasıl bir siyaset izleyeceğine dair ipuçları veren Gantz, Gazze’nin ekonomisinin gelişmesi için yardımda bulunacağını ancak bölgeye yapılacak hiçbir insani yardıma izin vermeyeceğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve işgal altındaki Golan Tepeleri’ni boşaltmayacaklarını, aksine bu bölgeleri daha da “güçlendireceklerini” söyledi.

Kudüs’ün tamamının “Sonsuza dek İsrail’in ve Yahudi halkının başkenti olarak kalacak.” diyen Gantz, bu mesajıyla Filistin yönetiminin barışın yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin’den geçtiğine yönelik şartını dolaylı olarak reddetmiş oldu.

- “Seçim kampanyası konuşması oylarını artırdı”

Geçen yıl aralık ayında Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin erken seçim kararı almasının ardından İsrail basınında en fazla öne çıkan isim Benny Gantz oldu.

Hem eski genelkurmay başkanı olması hem de siyasette yeni olması sebebiyle yerel basının Gantz’a ilgisi oldukça fazla.