GRAFİKLİ - Eski Yargıtay üyesinin ses kaydı ortaya çıktı

Sanık Hüseyin Güngör Babacan, duruşma sırasında asla böyle bir durumun olmadığını ileri sürerek, gerekirse ses kaydının dinletilmesini istemişti.

Ancak Digitürk'ten istenen ses kaydı, Babacan'ı ele verdi. Sanığın, izlemek istediği kanallar kapatıldığı için iptal başvurusu yaptığı, ses kaydıyla tespit edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, Digitürk aboneliğini neden iptal ettirdiği sorulan Babacan, ailesinin başka bir adrese taşınması nedeniyle aboneliğini iptal ettiğini ileri sürmüştü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde FETÖ üyeliği suçundan yargılanan eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan'ın, Digitürk aboneliğiyle ilgili operatörle yaptığı konuşmaya ait ses kaydı dava dosyasına girdi.

AYLİN SIRIKLI DAL- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan, Digitürk aboneliğini ailesinin başka bir adrese taşınması nedeniyle iptal ettiğini savunurken, ortaya çıkan ses kaydında iptal başvurusunu "FETÖ'ye ait bazı kanalların kapatılması" gerekçesiyle yaptığı ortaya çıktı.

Ses kaydında Babacan'ın, Digitürk görevlisinin "İptal nedeninizi öğrenebilir miyim?" sorusuna "Rızam dışında kanalları kapatmanız." yanıtını verdiği duyuldu.

- Heyeti tehdit etmişti

Babacan, duruşmada, tuttuğu futbol takımına kızınca zaman zaman "Kapatacağım." diyerek Digitürk'ü aradığını iddia etmiş, mahkeme başkanının temmuz ayında tuttuğu takımla ilgili ne tür bir sıkıntı yaşanmış olabileceğini sorması üzerine, "Yemin ediyorum bu konuşma o tarihte olmadı. Eğer o tarihte olduysa bütün suçlamaları kabul ediyorum." savunmasını yapmıştı.

Sanık Hüseyin Güngör Babacan, son duruşmada, tavırları nedeniyle salondan çıkarıldığı sırada mahkeme heyetini "Nasıl olsa sizi yargılayacağız." diye tehdit etmişti.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Babacan, MHP'li muhaliflerin 2016'da olağanüstü kongreyi toplamasına dair yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu.

İddianamede sanığın, hakimlik mesleğine girmesinden itibaren örgüt toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün etkin olduğu dönemde elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Yargıtaya üye olarak seçildiği belirtildi.