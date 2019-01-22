GRAFİKLİ - FETÖ elebaşı kabarık suç listesiyle 45 davada yargılanıyor

MEHMET TOSUN - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kabarık suç listesiyle 19 ilde açılan 45 davada "1" numaralı sanık olarak yargılanıyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ'ye karşı 15 Temmuz darbe girişiminden önce ve sonra açılan soruşturmalar, örgütün gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Örgütün Türkiye ve dünyada nasıl yapılandığına, nasıl illegal faaliyetlerde bulunduğuna ışık tutan soruşturmalar, elebaşı Gülen'in kirli yüzünü de ortaya çıkardı. Bu kapsamda tamamlanan soruşturmalarda, FETÖ elebaşı Gülen'in işlediği suçlar, verdiği talimatlar, örgütü yönetim şekli, planlamaları ve hedefleri de dava dosyalarına girdi. ABD'den iadesine ilişkin yasal sürecin işlediği Fetullah Gülen, Türkiye genelinde darbe girişiminden önce örgütün işlediği suçlara ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çok sayıda davanın sanığı konumunda bulunuyor. Elebaşı Gülen, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya, Muğla, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, Erzurum, Erzincan, İzmir, Uşak, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Isparta'da açılan toplam 45 davada "1" numaralı sanık olarak yargılanıyor.

Gülen, İstanbul'da 18, Ankara'da 5, Adana, Erzurum, İzmir, Bursa ve Sakarya'da ikişer davada sanık sıfatıyla yargılanıyor. FETÖ elebaşı Gülen hakkında 12 ilde de birer dava bulunuyor. Terörist başı Gülen'in suçları arasında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme" bulunuyor. - "Kaset komplosu"nun sanığı Fetullah Gülen, Ankara'da darbe girişiminden bir gün önce açılan ve kamuoyunda "FETÖ/PDY çatı davası" olarak bilinen davada sanık olarak yer alıyor. Örgütün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanık arasında bulunan Gülen, "Akıncı Üssü" davasında yargılanıyor.

Terörist başı Gülen, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve "Kaset Komplosu" olarak bilinen davanın sanıklarından biri. Gülen'in İstanbul'da yargılandığı dosyalar arasında "Tahşiye", "25 Aralık kumpas soruşturması", "Selam Tevhid'de kumpas", "VİP dinleme", "17 Aralık kumpas", "Futbolda şikede kumpas", "Hrant Dink cinayeti", "yasa dışı dinleme", "iş dünyası yapılanması" gibi davalar bulunuyor. Bu davaların bazılarında Gülen'in yanı sıra sanıklar arasında örgüt üyesi eski emniyet müdürleri de yer alıyor. - Denizde bulunan ceset Çok sayıda suça imza atan Gülen hakkında Erzurum'da açılan iki davalar "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarını içeriyor. Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyurulması üzerine kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesine yönelik Kırklareli'nde görülen davada da yargılanan FETÖ elebaşı, İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına yönelik davada da sanık olarak yer alıyor.

Muğla'da, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan dava başta olmak üzere yargılamaları tamamlanan çok sayıda davada Gülen'in dosyası ayrıldı. - Firari Gülen'in dosyasının ayrılması istendi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam"lar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile darbe girişimini yöneten 16 asker hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Söz konusu sanıklar hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da 4 bin 597 yıl 9'ar aya kadar mahkumiyet talep eden savcı, 15-16 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün, örgütlü olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından planlanıp, gerçekleştirildiği sonucuna varıldığını bildirdi.