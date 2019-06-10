GRAFİKLİ - FETÖ için yoğun ABD mesaisi

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yarın Washington'da ABD'li mevkidaşı William Barr ile yapacağı görüşmeyle, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ve örgüte yönelik ABD'li ve Türk yetkililerin bir araya geldiği görüşme sayısı 7'ye çıkacak.

Gül, yarın Washington'da ABD'nin yeni Adalet Bakanı Barr ile bir araya gelecek.

Gül ve Barr'ın ilk yüz yüze görüşmesinde iki ülke arasındaki adli iş birliği ile terörist başı Gülen'in ve örgüt üyelerinin iadeleri de değerlendirilecek. Abdulhamit Gül, Türkiye'nin iade konusundaki taleplerini tekrarlayacak.

Adalet Bakanı Gül'ün yapacağı bu görüşmeyle, terörist başı Gülen'in iadesine ve FETÖ'ye ilişkin iki ülke arasındaki görüşme sayısı 7'ye yükselecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ve örgüte ilişkin çok sayıda temasta bulunuldu, resmi girişimler yapıldı.

Adalet Bakanlığı, ilk kez 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası gönderdi. Böylece Gülen'in iadesiyle ilgili süreç resmen başlatıldı. İade dosyalarında Gülen'in acilen tutuklanması da talep edildi.