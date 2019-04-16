GRAFİKLİ - FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından darbe girişiminin hazırlık aşamasında başrol oynayan ve ihanet sürecini son ana kadar sevk ve idare eden sivil imamlar, girişim başarısız olunca darbenin kontrol merkezi Akıncı Üssü'nde suçüstü yakalandı. AA muhabirinin darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe talimatının ardından sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, aylar öncesinden hazırlıklara başladı. Sivil imamların darbeye hazırlık kapsamındaki ilk seyahatleri Aralık 2015'te gerçekleşti. Hakan Çiçek 28 Aralık'ta ABD'ye, Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç da 31 Aralık 2015'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitti. FETÖ'cü Öksüz 4 Ocak, Oruç ve Batmaz 5 Ocak, Çiçek ise 6 Ocak 2016'da yurda döndü. Çiçek 8 Şubat, Oruç 10 Mart, Batmaz 12 Mart, Öksüz ise 17 Mart 2016'da, Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye uçtu. Öksüz 21, Oruç 22, Batmaz 23, Çiçek ise 24 Mart 2016'da yurda dönüş yaptı.

Hakan Çiçek 21 Nisan 2016'da gittiği ABD'den 16 gün sonra 7 Mayıs 2016'da döndü. Batmaz 30 Mayıs, Çiçek 19 Haziran, Öksüz ve Oruç ise 20 Haziran 2016'da ABD'ye çıktı. Oruç ve Batmaz 24 Haziran, Çiçek ve Öksüz 25 Haziran'da Türkiye'ye döndü. Darbeden önce ABD'ye son seyahati ise Batmaz ve Öksüz gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan aynı uçakla 11 Temmuz 2016'da FETÖ elebaşına darbe planını onaylatmaya ABD'ye giden Öksüz ve Batmaz, 13 Temmuz 2016'da da yine aynı uçakla Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Terörist başı Gülen'in haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek TSK'daki FETÖ mensuplarına seslendiği 19 Mart 2016'da Öksüz, Batmaz, Oruç ve Çiçek de darbe toplantısı için ABD'deydi. FETÖ elebaşının çağrısından sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki örgüt mensubu asker ve onlardan sorumlu mahrem imamlar, darbe toplantıları yapmaya başladı. FETÖ'nün "TSK imamı" Adil Öksüz de 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara'da örgüte bağlı Türkiye'nin her yerinden gelen üst düzey askerlerin katıldığı darbe toplantılarına liderlik etti. Bu toplantılara diğer sivil imamlar da katıldı. Bu kapsamda kimlerin hangi görevi icra edeceğini belirleyen imamlar, ihanet girişimi başarısız olunca darbenin kontrol merkezi Akıncı Üssü'nde suçüstü yakalandı.

- FETÖ'nün sivil kanadı da darbeyi önceden biliyordu FETÖ elebaşı Gülen'e kadar giden bir emir komuta silsilesi içerisinde planlanan 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarıya ulaşabilmesi için örgütün sivil kanadındakiler de toplumu darbeye hazırlamaya yönelik algı zemini yaratmaya çalıştı. FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesi 5 Ekim 2015'ten itibaren, gülen bir bebeğe ait görüntünün bulunduğu reklam filmi yayımlamaya başladı. Darbe girişiminin başarılı olması halinde sıkıyönetim ilanıyla sokağa çıkma yasağının getirilerek ülke genelinde oluşacak manzara, reklam filminde insansız sokaklar olarak gösterildi. Darbe girişiminden önce FETÖ'nün basın organlarında örgüt mensubu isimler de açık açık darbe çağrısı yapıyordu. 15 Temmuz'dan bir ay önce örgütün yayın organı "Can Erzincan TV"de konuşan FETÖ'cü Osman Özsoy, "Bakın bu süreçlerin tamamını bitirmek çok kolay, yani kolay bir şey bu… Bu süreç çok yakın bir sürede Allah'ın izniyle sona erecek. Allah bu ülkeyi aydınlığa çıkaracak. Türkiye'de bir şey olmaz. Ankara'daki manzara şu. Ben profesör olacağıma keşke albay olsaymışım. Mesela bu süreçte daha fazla katkım olurdu… Bir albay olacaktım ben tamam mı, bu ülkeye daha fazla hizmet ederdim şu an… Bakın mübalağa değil. Bu süreç bitti arkası toparlanacak. Ya alt yazı geçin TV ekranlarına yarın sokağa çıkma yasağı var diye, bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların evleri cami avlusundadır namaza bile geçmezler korkularından. Türkiye'de insanların demokrasi için sahaya çıkmak gibi bir hassasiyeti yok… Çok güzel günler geliyor. Hizmet hareketindeki arkadaşları çok yoğun günler bekliyor." diyerek 15 Temmuz'da olacakları açıkça dile getiriyordu.

- "Bizim insanımız nasıl siper alınacağını bilmez" Kapatılan Zaman gazetesinin logosunun da yer aldığı "zamanamerika.com" isimli internet sitesinde "Kerim Balcı" adıyla köşe yazarlığı yapan FETÖ'cü Abdülkerim Balcı da 14 Temmuz 2016'da kaleme aldığı "Sürgündeki Erdoğan ve Erdoğan sonrası döneme hazırlık" yazısında darbe girişiminden haberi olduğunu açıkça ifade etti. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, darbecilere karşı vatandaşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine, Youtube'daki "STV MEDYA" isimli sayfada yayımlanan "Özgürlük zamanı 15 Temmuz 2016 canlı yayın" programında konuşan FETÖ'cü Balcı, "Cumhurbaşkanı sorumsuz davranıyor. Eli silahlı insanların karşısına sivil insanları çıkarmak, geçmişte Suriye'de, Mısır'da olduğu gibi vahim bir hatadır. Bizim insanımız bırakınız nasıl siper alacağını yerde yatmayı bilmez. Biz askeri eğitimimizi büyük oranda ücretli yapmış bir toplumun evlatlarıyız. Askerin karşısına toplum çıkarılmaz." ifadelerini kullanarak, FETÖ'cülerin milleti tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Bülent Keneş de darbe girişiminden haberdar olan isimler arasında yer alıyor. Keneş, sosyal medya hesabından 6 Temmuz'da "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var. Kötü olan darbe diyelim, gerisini siz tahmin edin" ile 7 Temmuz 2016'daki "Ya bir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya Suriye-Irak versiyonu bir ülke olacağız tercih sizin." şeklindeki paylaşımda bulundu. Balyoz kumpasının kilit isimlerinden olan ve 75 yıl hapis cezası istenen "Zeyd" kod adlı Tuncay Opçin de darbe girişiminden sadece bir gün önce sosyal medya üzerinden "Yatakta basıp şafakta asacaklar" mesajını yazarak kalkışmanın FETÖ eliyle yapılacağına işaret etti. - "DC-İstanbul için bir bilet alın" Diğer firari FETÖ'cü Emrullah (Emre) Uslu da 14 Mart 2016'da, "Bilet paramı ödemek isteyenler, twitçiler lütfen 22 Temmuz 12 Ağustos arasında DC-İstanbul için bir bilet alın. Emailimi biliyorsunuz." paylaşımında bulunarak darbe girişiminin üyesi olduğu örgüt tarafından yapılacağını açıkça yazdı.