GRAFİKLİ - FETÖ ihanete böyle hazırlandı: yurtta sulh konseyi

Bu kapsamda, örgütün üst düzey sivil imamları, Pensilvanya'da bir araya geldikleri Gülen'den, darbe girişimini yönetmesi için 27 Mayıs 1960 darbesini yapan milli birlik komitesi gibi bir yapılanmaya gidilmesi talimatını aldı.

Sözde 17/25 Aralık soruşturması ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarla hükümete geri adım attıramayan örgüt, son çare olarak darbe yapacaktı.

Hükümetin bu konudaki kararlılığının yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında generallerin de olduğu örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararı, FETÖ için çemberi iyice daraltmıştı.

AA muhabirinin darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre, FETÖ, AK Parti'nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden yüzde 49 oy oranıyla yeniden iktidara gelmesinin ardından darbe hazırlıklarına başladı.

Bu ihanet yapılanması için 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren milli birlik komitesi referans alındı. Milli birlik komitesindeki gibi "yurtta sulh konseyi" de askeri hiyerarşiye uyulmadan hazırlandı.

FETÖ elebaşının çağrısından sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki örgüt mensubu asker ve onlardan sorumlu mahrem imamlar, darbe toplantıları yapmaya başladı.

Hazırlıklar devam ederken örgüt elebaşı Gülen, 19 Mart 2016'da haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek, "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." ifadelerinin de yer aldığı konuşmasını yaptı.

Bu emirle Türkiye'ye dönen sivil imamlar Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, darbe girişimini yönetecek konsey üyeleri ile ihanetin nasıl yapılacağına ilişkin planlar hazırlayacaktı.

Böylece ihanet konseyinde generallerin yanı sıra yarbay rütbesinden isimler de yer alacaktı.

Darbeciler tarafından işgal edilen TRT'de okunan sözde darbe bildirisinin altında yurtta sulh konseyi imzası vardı.

Darbecilerce yapılan sözde atama, görevden alma ile sıkıyönetim mahkemeleri için belirlenen hakim ve savcılar listesi de ihanet konseyi tarafından hazırlandı.

Yine 15 Temmuz akşamı darbecilerin birbirlerini tanımaları için kullandıkları parola da "yurtta sulh"tu.

- 251 kişinin şehit edilmesinden sorumlular

Konsey üyelerinden bazıları 15 Temmuz gecesi darbenin komuta edildiği Akıncı Üssü'nde sivil imamlarla ihanet emirleri verirken bir kısmı ise o gece sokaklarda terör estirdi.

İhanet konseyinin komuta ettiği darbe girişimi sonucunda polis, asker ve sivillerden 251 kişi şehit edildi, 2 bin 686 kişi yaralandı. Menfur saldırılarda ayrıca milyonlarca liralık hasar oluştu.

Bütün saldırılardan sorumlu tutulan ihanet konseyi üyeleri, yargılamasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilen "Genelkurmay Çatı" davasının sanıkları arasında yer alıyor.