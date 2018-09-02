GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

Aynı gün Uşak'ta kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı dava ile Ankara'da Akıncı Üssü davasından dosyaları ayrılan 6 eski SAT mensubunun yargılandığı dava, eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılandığı FETÖ davası, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı "çatı" davası, KHK ile kapatılan YARSAV’ın eski başkanı Murat Arslan’ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava, firari FETÖ imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 27 sanığın yargılandığı dava, eski CHP milletvekili Eren Erdem'in FETÖ'ye yardım davası görülecek.

Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 685, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise bin 940 sanık hakim karşısına çıkacak.

Eylül ayında eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı dava, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da olduğu 521 sanığın yargılandığı dava Ankara'da, askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapılmasına ilişkin eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu biri firari 5 sanığın yargılandığı dava da Kayseri'de görülmeye devam edilecek.

Eylül ayında görülecek bazı davalar şunlar:

3 Eylül

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün mahrem imam yapılanması davası (52 sanıklı)

Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Eylül

Saat: 10.00

Dava adı: 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Ahmet Ergüden'in de bulunduğu 10'u tutuklu 21 sanığın yargılamasına başlanacak.