GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

RİFAT YERLİKAYA - Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin kasım ayında 12 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken, açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.

Kasım ayında 12 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse kamuoyunda önem taşıyan 42 dava görülecek, davalarda 2 bin 838 kişi yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan Ankara ve İstanbul'da 12, FETÖ/PDY'ye yönelik 11 ilde 30 dava bulunuyor.

Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 629, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da bin 209 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Aynı gün, darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava ve darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı dava görülecek.