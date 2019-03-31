GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

SAVAŞ GÜLER - Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin nisan ayında 14 ildeki 39 davada 3 bin 244 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca örgüte yönelik başlatılan soruşturmalar sürerken, açılan davalardaki yargılamalar da devam ediyor.

Nisan ayında 14 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 39 dava görülecek. Bu davalarda 3 bin 244 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 13 dava, örgütün yapılanmasına yönelik ise 26 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 2 bin 296, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 948 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davaya 1 Nisan'da Sincan 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.