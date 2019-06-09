GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

SAVAŞ GÜLER - Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin haziran ayında 9 ildeki 26 davada 1626 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Haziran ayında 9 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 26 dava görülecek. Bu davalarda 1626 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 9 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 17 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 2, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 624 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine 10 Haziran'da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Aynı gün FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.