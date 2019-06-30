GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

SAVAŞ GÜLER - Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin temmuz ayında 7 ildeki 25 davada bin 504 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Temmuz ayında 7 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 25 dava görülecek. Bu davalarda bin 504 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 19 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 193, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 311 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 1 Temmuz'da devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 245 sanığın yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.