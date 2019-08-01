GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

SAVAŞ GÜLER - Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ağustos ayında 4 ildeki 7 davada 227 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Ağustos ayında 4 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 7 dava görülecek. Bu davalarda 227 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bir dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 6 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili İstanbul'daki davada 43, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 184 sanık hakim karşısına çıkacak.

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanığın yargılandığı davaya, bugün devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava, 5 Ağustos'ta İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.