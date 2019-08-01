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GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin ağustosta yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 7 dava görülecek - İstanbul, Ankara, Düzce ve Ağrı'daki davalarda 227 sanığın yargılanmasına devam edilecek

SAVAŞ GÜLER - Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ağustos ayında 4 ildeki 7 davada 227 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Ağustos ayında 4 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 7 dava görülecek. Bu davalarda 227 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bir dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 6 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili İstanbul'daki davada 43, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 184 sanık hakim karşısına çıkacak.

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanığın yargılandığı davaya, bugün devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava, 5 Ağustos'ta İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Yine FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması 26 Ağustos'ta görülecek.

Ağustos ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

1 Ağustos

Dava adı: "Kozmik Odada kumpas" davası (118 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Ağustos

5 Ağustos

Dava adı: Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 5-9 Ağustos

Saat: 10.00

6 Ağustos

Dava adı: Koza-İpek Holding davası (20 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: Düzce'deki mahrem imam yapılanması (16 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Ağustos

Saat: 10.30

7 Ağustos

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Ağustos

Saat: 10.00

26 Ağustos

Dava adı: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası (21 sanıklı)

Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26-27 Ağustos

Saat: 09.30

27 Ağustos

Dava adı: "Balyozda kumpas" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih- 27-29 Ağustos

Saat: 09.30

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi duruşma FETÖ/PDY Konya

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