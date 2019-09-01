GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

ABDULLAH DOĞAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve paralel devlet yapılanmasına ilişkin eylül ayında 9 ildeki 29 davada 2 bin 112 sanığın yargılanması sürecek.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Eylül ayında İstanbul, Ankara, Sakarya, Konya, Malatya, Gaziantep, Tekirdağ, Adana ve Zonguldak'ta gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 29 dava görülecek. Bu davalarda 2 bin 112 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 4, örgütün yapılanmasına yönelik de 25 dava görülecek. FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas davası kapsamında 107 sanığın yargılanması yarın İstanbul Silivri 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, TSK personeline FETÖ mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanığın yargılandığı davaya yarın Ankara'da devam edilecek.