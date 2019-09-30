GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

SAVAŞ GÜLER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve paralel devlet yapılanmasına ilişkin ekim ayında 10 ildeki 29 davada bin 780 sanığın yargılanması sürecek.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Ekim ayında 10 ilde, sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 29 dava görülecek. Bu davalarda bin 780 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 4 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 25 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 903, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 877 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya 1 Ekim'de devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.