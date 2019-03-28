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GRAFİKLİ - FETÖ'nün ankesöründe 459 şüpheli asker itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün ''mahrem imamlarının'' örgüt mensubu asker şahıslarla ankesör-sabit kontörlü hatlar aracılığıyla iletişim kurduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar düzenlenen 11 ayrı operasyonda, bin 963 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verildi - Düzenlenen operasyonlar sonucunda bin 45 şüpheli tutuklanırken, 459 şüpheli asker ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı - Aralarında subayların da bulunduğu 261 şüpheli ise adreslerinde bulunamadıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''mahrem imamlarının'' örgüt mensubu asker şahıslarla ankesör-sabit kontörlü hatlardan iletişim kurduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen 11 ayrı operasyonda, bin 45 şüpheli asker tutuklanırken, 459 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu sivil ''mahrem imamlar'', örgüt mensubu askerlerle irtibat amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan iletişim kurduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 29 Kasım 2017'den 22 Şubat 2019 tarihine kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ile birlikte 11 ayrı operasyon düzenlendi.

Soruşturmaya konu hatlarla irtibat tespit edilen 3 bin 635 asker şüpheliden, başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmayan aralarında subaylarında bulunduğu bin 963 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden bin 702'si yakalanırken, 261 kişi ise adreslerinde bulunamadı.

Gözaltına alınanlardan 459'u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdiklerinden dolayı kolluk biriminden serbest bırakılmasına karar veren savcılık, bin 243 şüpheliyi ise tutuklanma ve adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk etti.

Şüphelilerden 198'i hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunmaları ve mevcut delil durumu nedenleriyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, diğer bin 45 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen tüm operasyonlarda adreslerinde bulunamayan halen firari olarak aranan 261 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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FETÖ'nün ankesöründen 1045 şüpheli tutuklandı

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