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GRAFİKLİ - FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: İhanette sınır tanımayan koruma astsubayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin şehit düşmesine ya da yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı - Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın alıkonulmasında yer alan ve Genelkurmay Başkanlığındaki ihanet girişimini organize eden isimlerden eski astsubay Serhat Pahsa, FETÖ'nün firarileri arasında yer alıyor - Örgüt içerisinde "Rauf" kod adını kullanan, Genelkurmay Başkanının odasına ses kayıt cihazı koyacak kadar ihanette ileri giden Pahsa, 15 Temmuz akşamı korumalığını yaptığı Hulusi Akar'ı alıkoyan ekipte de yer aldı

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın alıkonulmasında yer alan ve Genelkurmay Başkanlığındaki ihanet girişimini organize eden isimlerden eski koruma astsubayı Serhat Pahsa da FETÖ'nün firarileri arasında bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, olay tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın koruma astsubayı olan Pahsa, rütbesine rağmen darbenin merkezinde yer aldı.

Mesleğe bakım astsubayı olarak başlayan Pahsa, uzun yıllar farklı birliklerde görev aldıktan sonra koruma astsubayı olarak Genelkurmay Başkanlığına atandı.

Örgüt içerisinde "Rauf" kod adını kullanan Pahsa, korumalığını yaptığı Genelkurmay Başkanının odasına ses kayıt cihazı koyacak kadar ihanette ileri gitti.

Pahsa, hafızaları dolan ses kayıt cihazlarını örgüt abilerinden Muhammet Uslu'ya teslim ediyordu.

İhanet girişiminden önce yapılan darbe toplantılarındaki görev dağılımına göre Pahsa, 16 Temmuz gecesi saat 02.30'da Akar'ı evinden alıkoyup Akıncı Üssüne götürecek ekipte yer alacaktı.

Ancak darbe girişimi saatinin öne alınması nedeniyle Pahsa, saat 16.30'da Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının kullandığı protokol kapısından karargaha giriş yaptı.

O gün izinli olmasına rağmen sivil bir şekilde komuta katına çıkan Pahsa, darbeci yaver eski yarbay Levent Türkkan'dan görev dağılımına ilişkin son kez bilgi aldı.

- Korumalığını yaptığı Akar’ı alıkoyan ekipte

Darbe faaliyetleri karargahtaki güvenlik kameralarınca kaydedilen Pahsa, ihanet girişiminin ilk saatlerinde karargaha giriş yapan FETÖ mensubu tam teçhizatlı onlarca özel kuvvetler mensubu askerin komuta katına girmesini sağladı.

Astsubay olmasına rağmen görüştüğü üst rütbeli subay ve generallerin karşısındaki rahat tavırlarıyla dikkati çeken Pahsa, saat 21.45'te dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve ekibinin derdest edilmesini organize etti.

İhanette sınır tanımayan Pahsa, ilerleyen saatlerde korumalığını yaptığı Orgeneral Akar'ı alıkoyan darbeci ekipte yer aldı.

Darbeyi engellemek için karargaha giren vatandaşlardan Resul Kaptancı ve Mesut Acu'nun şehit edildiği yerde güvenlik kamerasına yakalanan darbeciler arasında Pahsa da vardı.

Gece boyunca komuta katı ve genel sekreterlik koridorlarında uzun telefon görüşmeleri yapan Pahsa, ihanet girişiminin başarısız olduğunu anlayınca sivil kıyafetlerini giyerek kendisi gibi darbeci astsubay Şener Doğrugören ile kuzey nizamiyeden kaçtı.

- Bilgisayarında FETÖ’nün talimatı çıktı

Darbe girişiminden sonra Pahsa'nın bilgisayarında yapılan incelemede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Aydınlık günler çok uzak değil. Kasvetli dönem muhakkak geçecek." şeklindeki notu bulundu.

Bilgisayarda, ayrıca terfi edecek generallere ilişkin özel bilgilerin yer aldığı belgelerin yanı sıra örgüt elebaşının çok sayıda talimatı ve sözde sohbetlerine ilişkin metinler de tespit edildi.

Firar ettiği ana kadar darbe hevesinden vazgeçmeyen Pahsa, "anayasal düzeni ihlal" suçunun yanı sıra 12 kişinin şehit edilmesi ve 45 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutuluyor.

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