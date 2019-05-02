Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi

Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi

YPG/PKK’nın bu bölgedeki ittifak arayışına Rusya cevap vermiş ve 2017 yazında bölgeye Rus askeri polisleri ve eğitim uzmanları bölgeye giriş yapmıştı.

Örgüt bu yolla, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmeyi amaçladı. YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

YPG/PKK, 2016'nın başında, o dönem işgal ettiği Afrin'den, güneydoğusundaki Tel Rıfat'a Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenlemiş, 9-16 Şubat 2016'da ilçeyi işgal etmişti.

LEVENT TOK/SELEN TEMİZER - Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Bölgesi'nin güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesinde işgalini, Rusya ve Beşşar Esed rejimi korumasında sürdürüyor. Buradan Azez, Mare, Cerablus gibi yerleşimleri sık sık hedef alan örgüt, buralarda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına yönelik saldırılarına hız verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat Kalkanı Harekatı ise Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesini, Şubat 2017'de DEAŞ'lılardan arındırmış, terör örgütünün Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlamasının önünü kesmişti. Bir yıl sonra yapılan Zeytin Dalı Harekatı da örgütü, Afrin'den çıkarmıştı.

Afrin operasyonu sırasında Tel Rıfat ve doğusundaki Şehba bölgesine çekilen YPG/PKK, batıda ve doğuda TSK destekli ÖSO güçleri, güneyinde ise Esed rejimi (ağırlıklı olarak milis güçler ve İran destekli yabancı terörist gruplar) tarafından kuşatıldı.

- Fırat Kalkanı bölgesindeki "Tel Rıfat sorunu"

YPG/PKK, Rusya ve Beşşar Esed rejimi korumasında ilçedeki varlığını sürdürüyor. Örgüt, Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin'i tehdit eden saldırılar için Tel Rıfat'ı üs olarak kullanmaya devam ediyor.

Terör örgütü ile TSK destekli ÖSO arasında bu ilçede, 131 kilometre uzunluğunda cephe hattı bulunuyor.

Örgüt son dönemde bu ilçeden, bölgede konuşlu TSK ve ÖSO unsurları ile sivilleri hedef alan saldırılarına hız verdi.