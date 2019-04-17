GRAFİKLİ - Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 5. ayını doldurdu

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 5'inci ayını doldurdu.

Fransız yetkilileri bu kararı almaya iten sarı yeleklilerin 16 Mart'ta Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlediği gösteri oldu. Bu gösteride polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını da ateşe vermişti. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı. Bu eylemde yağmalanan mağaza ve restoranların sayısının 91 olduğu ve oluşan hasarların 200 milyon avroyu (yaklaşık 1,3 trilyon Türk lirası) bulduğu belirtildi.

Bu nedenle, son bir aydır sarı yeleklilerin Champs-Elysees Caddesi ile Toulouse, Bordeaux, Nice Saint-Etienne, Avignon, Lille, Lyon ve Rouen gibi kentlerin merkezlerinde eylem yapmasına izin verilmedi. Bordeaux Belediye Başkanı Nicolas Florian da sarı yeleklilerin 30 Mart'ta düzenlediği gösteri öncesinde olası şiddet olaylarına karşı kent sakinlerine sokağa çıkmamaları, işletmecilere mağaza ve restoranların kepenklerini kapatmaları çağrısında bulunmuştu.