GRAFİKLİ - Gizemini koruyan kayıp vakası: Cemal Kaşıkçı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kayboluşundaki gizem çözülmeyi bekliyor. Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması halen gizemini koruyor. Suudi Arabistan yetkilileri kayıp gazetecinin akıbetine ilişkin net bir açıklama yapmazken Türkiye, ABD ve İngiltere başta olmak birçok ülke Kaşıkçı'nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyor. Nişanlısı Hatice Cengiz'in olaya ilişkin açıklamalarına göre Kaşıkçı, ilk olarak evlilik işlemleri için 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Evrakın 1 hafta sonra hazır olacağının söylenmesi üzerine Kaşıkçı, o akşam Londra'ya gitti ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndü. Kaşıkçı, İstanbul'a döndükten sonra telefonla aradığı konsolosluktan "gelin, evrak hazırlıyoruz" şeklinde bilgi verilmesi üzerine 2 Ekim'de nişanlısı ile buraya gitti. Kaşıkçı, dışarıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'den, yaklaşık 2 saate kadar çıkmaması durumunda AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber vermesini istedi. Kaşıkçı, 2 Ekim'de saat 13.14'te Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdi.

Cemal Kaşıkçı'nın belirtilen sürede çıkmaması üzerine Hatice Cengiz, saat 16.00'da durumu Yasin Aktay'a ve Türk Arap Derneği'ne bildirdi. Konsolosluktan bir görevli saat 18.00 sıralarında kapı önünde bekleyen Hatice Cengiz'e, "O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok." dedi. - Konsolosluktan ilk açıklama Suudi Arabistan Krallığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de açıklama yaptı. Açıklamada vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi. - Soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Ekim'de olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Aynı gün Emniyet kaynakları, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı bilgisini teyit etti. Kaynaklar, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşın bulunduğunun, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiğini bildirdi.

Suudi vatandaşları taşıyan ilk uçak 2 Ekim'de saat 03.28'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi ve 17.40'ta buradan ayrıldı. Suudi Arabistan'dan kalkan diğer uçak da 17.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve 21.44'te Atatürk Havalimanı'ndan kalktı. Öte yandan Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa giriş anı ve konsolosluğa gün içerisinde yapılan şüpheli giriş çıkışlar ile Atatürk Havalimanı'ndaki dikkat çeken hareketliliğe dair kamera kayıtları da ortaya çıkarıldı. - Konsolosluktan ikinci açıklama Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun resmi Twitter hesabından 7 Ekim'de Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama daha yapıldı. Arapça ve Türkçe yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı'nın) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: