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GRAFİKLİ - Gizemini koruyan kayıp vakası: Cemal Kaşıkçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair belirsizlik çözülmeyi bekliyor - Kaşıkçı'nın kaybolması sonrasında, Atatürk Havalimanı ve konsolosluk önündeki bazı görüntülerin ortaya çıkarılmasıyla sır perdesi aralanmaya başladı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kayboluşundaki gizem çözülmeyi bekliyor.

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması halen gizemini koruyor.

Suudi Arabistan yetkilileri kayıp gazetecinin akıbetine ilişkin net bir açıklama yapmazken Türkiye, ABD ve İngiltere başta olmak birçok ülke Kaşıkçı'nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyor.

Nişanlısı Hatice Cengiz'in olaya ilişkin açıklamalarına göre Kaşıkçı, ilk olarak evlilik işlemleri için 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Evrakın 1 hafta sonra hazır olacağının söylenmesi üzerine Kaşıkçı, o akşam Londra'ya gitti ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndü.

Kaşıkçı, İstanbul'a döndükten sonra telefonla aradığı konsolosluktan "gelin, evrak hazırlıyoruz" şeklinde bilgi verilmesi üzerine 2 Ekim'de nişanlısı ile buraya gitti. Kaşıkçı, dışarıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'den, yaklaşık 2 saate kadar çıkmaması durumunda AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber vermesini istedi. Kaşıkçı, 2 Ekim'de saat 13.14'te Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdi.

Cemal Kaşıkçı'nın belirtilen sürede çıkmaması üzerine Hatice Cengiz, saat 16.00'da durumu Yasin Aktay'a ve Türk Arap Derneği'ne bildirdi. Konsolosluktan bir görevli saat 18.00 sıralarında kapı önünde bekleyen Hatice Cengiz'e, "O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok." dedi.

- Konsolosluktan ilk açıklama

Suudi Arabistan Krallığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de açıklama yaptı. Açıklamada vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

- Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Ekim'de olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aynı gün Emniyet kaynakları, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı bilgisini teyit etti. Kaynaklar, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşın bulunduğunun, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiğini bildirdi.

Suudi vatandaşları taşıyan ilk uçak 2 Ekim'de saat 03.28'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi ve 17.40'ta buradan ayrıldı. Suudi Arabistan'dan kalkan diğer uçak da 17.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve 21.44'te Atatürk Havalimanı'ndan kalktı.

Öte yandan Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa giriş anı ve konsolosluğa gün içerisinde yapılan şüpheli giriş çıkışlar ile Atatürk Havalimanı'ndaki dikkat çeken hareketliliğe dair kamera kayıtları da ortaya çıkarıldı.

- Konsolosluktan ikinci açıklama

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun resmi Twitter hesabından 7 Ekim'de Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama daha yapıldı.

Arapça ve Türkçe yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı'nın) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuya vakıf olan veya gerçek Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik heyetinin, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı."

Bu arada Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, konsolosluk binasını Reuters muhabirlerine açarak, Kaşıkçı'nın binada olmadığını iddia etti.

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- İki kez çağrıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na ilki 4 Ekim'de, ikincisi 7 Ekim'de olmak üzere iki kez çağrıldı. Görüşmede, El-Hireyci'ye Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma sürecinde "tam bir iş birliği içinde olunması" mesajı iletildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacağı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin başlatılan kapsamlı çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Al Watan Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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