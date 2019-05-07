GRAFİKLİ - Güldüren Adam: Zeki Alasya

Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye’den sipariş alıyor

Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye’den sipariş alıyor

"İlk günlerde çok farklı, vazgeçilmez bir arkadaşlık değildi. Aynı frekansta düşünen iki kişi, aynı kuşağın oyuncuları bir şey paylaşıyordu. Bu giderek samimiyete döndü. 1963'te ben bir büyük usta Yıldırım Önal'ın Arena Tiyatrosu'nda, Metin başka bir büyük usta Ulvi Uraz'ın tiyatrosunda profesyonel oldu. Bir yıl sonra Arena Tiyatrosu kapandı. Metin'in de pompalamasıyla Ulvi Uraz beni çağırdı. Büyük usta Haldun Taner, 'Bir kabare tiyatrosu yapmak istiyorum var mısınız?' deyince Metin’le 'Varız' dedik. 1967'de Devekuşu Kabare başladı. Birlikte yola çıktığımız Haldun Taner ve Ahmet Gülhan 1977'de ayrılınca, biz de 1981'e kadar Zeki-Metin olarak devam ettik. 20 yıl Türkiye'de bütün rekorları kırdık. Birkaç kuşak çok etkilendi bizden. Doğru bildiklerimizi söylemeye gayret ettik. Tiyatronun yanı sıra halka ulaşmak için televizyonda gözüktük, filmler yaptık."

MTTB'de tanıştığı Metin Akpınar'la ayrılmaz ikili haline gelen sanatçı, gazeteci Seral Cumalı'ya verdiği bir röportajında Akpınar'la dostluklarını şöyle anlatıyordu:

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Zeki Alasya, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda, Kıbrıs'tan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Türk sinema ve tiyatrosunun gülen ve güldüren yüzü Zeki Alasya, vefatının 4. yılında anılıyor.

- "Zeki - Metin" ikilisi hafızalarda önemli bir yer edindi

Tiyatrodan turizm rehberliği ve dekoratörlüğe kadar birçok işte çalışan sanatçı, yaz tatillerinde yaptığı terzi çıraklığıyla, birinci sınıf erkek terzisi kadar iyi dikiş dikmeyi öğrenirken, kimi oyunların kostümlerini kendisi dikti.

Usta sanatçı, Arena Tiyatrosu'nda, "Mister Nato" ve "Kargalar Okulu" adlı oyunlarda rol alırken, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahnelenen "Hababam Sınıfı" oyunu ile 1965'te üne kavuştu.

Haldun Taner'in öncülüğünde 1967'de kurulan Devekuşu Kabare Tiyatrosu, perdelerini açık tuttuğu 27 yıl boyunca her oyunu kapalı gişe oynadı. Haldun Taner ile Ahmet Gülhan 1978'de topluluktan ayrıldı.

Sinemaya 1972'de "Sev Kardeşim" filminde canlandırdığı avukat rolüyle giriş yapan Alasya, bu rolden sonra yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez'in ısrarıyla birçok filmde rol aldı.

Zeki Alasya, Metin Akpınar ile 1973'te Yeşilçam'a adım attı. Sinemaseverlerinin gönlünde önemli bir yer edinen "Zeki - Metin" ikilisi, "Salak Milyoner", "Köyden İndim Şehire", "Güler misin Ağlar mısın", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar", "Hasip ile Nasip", "Aslan Bacanak", "Sivri Akıllılar", "Cafer'in Çilesi", "Petrol Kralları", "Doktor", "Köşe Kapmaca", "Vay Başımıza Gelenler" ve "Elveda Dostum" adlı filmlerde rol aldı.