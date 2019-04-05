GRAFİKLİ- Güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansı 99 yaşında

Türkiye merkezli uluslararası bir haber ajansı olarak 13 dilde yayınıyla 93 ülkede yaklaşık 6 bin kullanıcıya hizmet veren, 100 ülkede 3 binden fazla çalışanı bulunan, günlük 1600 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 6 infografik, 400 video yayınlayan ve 15 canlı yayın yapan güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100. yılına bir kala dünyanın en saygın ajansları arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleşen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan AA, 99 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor.

Bu yıl 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA, 100. yılında dünyanın en etkili haber ajansları sıralamasında ön sıralarda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Dünyanın en hareketli bölgelerindeki sıcak gelişmeleri anında abonelerine aktaran AA, özellikle haberciliğin çok zor olduğu coğrafyalardan geçtiği haber ve güçlü görselleriyle fark yaratıyor.

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Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Kürtçe, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca olmak üzere 13 dilde yayın yapan AA, abonelerine servis ettiği haber, fotoğraf ve videoları ile sadece Türkiye'de değil dünyada da güvenilir haberin kaynağı olma özelliği taşıyor.