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  4. GRAFİKLİ - Hafter, Libya’da barışa "hayır" dedi

GRAFİKLİ - Hafter, Libya’da barışa "hayır" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in imzalamadığı anlaşma, "ateşkes, insani yardımların ulaştırılması, sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesi"ni öngörüyordu - Türkiye ve Rusya’nın ara buluculuk ettiği anlaşma, ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapıyordu

ENES CANLI/ AHMET DURSUN - Türkiye ve Rusya’nın girişimiyle Libya krizini sonlandırmak için hazırlanan ancak ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in imzalamadığı anlaşma, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini öngörüyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti anlaşmayı kabul ederek, imzaladı. Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istedi. Ancak, Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Hafter’in anlaşmayı imzalamadan ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Hafter’in Libya’ya ulaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) birine gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

Ateşkes için hazırlanan metinde, "Libya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, birliğine ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine tereddütsüz bağlılık” vurgusu da yapılıyordu.

Metinde, şu ifadeler yer alıyordu:

"Taraflar, Libya'daki çatışmalar için askeri bir çözüm olmayacağını, Libya halkının acılarının acilen sona erdirilmesi ve insani durumların düzeltilmesi hedefiyle, krizin sadece Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözüme kavuşturulacağına dair birbirlerine teminat verdi."

İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli şekilde ulaşması, yardımların sevkiyatı, depolanması ve dağıtımının sağlanmasına atıfta bulunulan metin, "Sürdürülebilir ateşkesi sağlayan bir muharebe hattı belirlenmesi ve buna destek olarak sahadaki durumun istikrarlı hale getirilmesini” öngörüyordu.

Anlaşma metninde, "Trablus ve diğer kentlerdeki günlük yaşamın normalleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, böylelikle tüm saldırıların sonlandırılması ve söz konusu hat boyunca askeri gerilimlerin uyumlu şekilde azaltılmasının sürdürülmesine" atıfta bulunulmuştu.

Metinde ayrıca, "Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) eylem planının belirlediği şekliyle, iki taraftan 5'er kişilik askeri komisyon üyelerinin atanması, böylece taraflar arasında temel muharebe hattının belirlenmesi, ateşkesin uygulanmasının izlenmesi ve ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması" kararlaştırılmıştı.

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