GRAFİKLİ - Hafter, Libya’da barışa "hayır" dedi

ENES CANLI/ AHMET DURSUN - Türkiye ve Rusya’nın girişimiyle Libya krizini sonlandırmak için hazırlanan ancak ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in imzalamadığı anlaşma, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini öngörüyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti anlaşmayı kabul ederek, imzaladı. Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istedi. Ancak, Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Hafter’in anlaşmayı imzalamadan ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Hafter’in Libya’ya ulaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) birine gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.