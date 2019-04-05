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GRAFİKLİ- Hafter'in Trablus saldırısının olası hedefleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

Libya'da General Hafter'in Ulusal Diyalog Konferansı öncesinde başkent Trablus'a saldırı emri vermesi şaşkınlık yarattı - Hafter Trablus hamlesiyle konferans öncesinde güçlü bir koz olarak elini güçlendirmeyi amaçlıyor - Hafter, uluslararası alanda kabul edilen meşru yönetim ve destekçisi Misrata kentini ortadan kaldırmayı hedefliyor - UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı olağanüstü hal ilan ederken, Misrata'daki devrimciler ve Zintan ile Trablus'taki silahlı grupların da Hafter'e karşı mukavemet göstereceği tahmin ediliyor - Hafter'in başkent Trablus'un güneyindeki Gıryan kenti, batısındaki Sabrata ve uzak ihtimal görülmesine rağmen doğusundaki Sirte kenti üzerinden ilerlemesi gibi üç ihtimal üzerinde duruluyor

İSTANBUL (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 14-16 Nisan'da düzenlenmesi beklenen Ulusal Diyalog Konferansı'ndan 10 gün önce Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus'a askeri saldırı emri vermesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Ülkenin doğusunda ve zengin petrol yataklarının bulunduğu güneyinde geçen ocak ayından itibaren etkin olan Hafter'in gözünü yıllardan beri başkent Trablus'a diktiği biliniyordu ancak saldırının zamanlaması sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Analistler, Hafter'in başkent Trablus'a yönelik bu hamlesinin arkasındaki hedefin, söz konusu Ulusal Diyalog Konferansı öncesinde güçlü bir koz olarak elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari, Ulusal Diyalog Konferansı'nı desteklediklerini ve korumaya hazır olduklarını açıklarken, aynı zamanda uluslararası toplum tarafından kabul edilen meşru yönetimi ve destekçisi Misrata kentini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

- "Uluslararası komplo" vurgusu

Analistler, Hafter'in uluslararası güçler yeşil ışık yakmadan ve elindeki kazanımları hiçe sayarak böyle bir hamleye girişmeyeceği konusunda hem fikir olurken, başkent Trablus'a dönük bu askeri adımın uluslararası bir komplo olduğunun altını çiziyorlar.

Hafter'in yaklaşık bir hafta önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş olması saldırının bir komplo olduğu iddiasını doğruladığı tespitleri yapılıyor.

Ayrıca adını vermek istemeyen Libyalı bir diplomat, Hafter'in uluslararası garantiler almaksızın kazanımlarını riske atacak biri olmadığına işaret ederek burada kesinlikle bir komplo olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Geçen 15 Ocak'ta güneye düzenlediği askeri operasyonda kullanılan silahların Rusya'dan geldiğinin herkes tarafından bilindiğini ifade eden Libyalı diplomat, ülkenin Rusya'nın hegemonyası altına girmesine ABD ve batılı ülkeler tarafından izin verilmeyeceğini savunuyor.

- Üç koldan Trablus'u kuşatma ihtimali

Askeri uzmanlar Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun, kullandığı güzergahlara göre başkent Trablus'u üç koldan kuşatması yada şehre girme ihtimalinden bahsediyor.

Hafter güçlerinin başkent Trablus'un 80 kilometre güneyindeki Gıryan, batısındaki Sabrata ve bir ihtimal doğusundaki Sirte kentleri üzerinden ilerlemesi gibi üç ihtimal üzerinde duruluyor.

Gıryan kentinin güneyindeki el-Asaba'dan hareket eden Hafter güçleri bölgeye ve civar köyleri ele geçirdikten sonra kentin kenar mahallelerine yöneldi.

Yerel basına göre, Hafter güçleri ile Gıryan'daki devrimci güçler ve UMH'ye bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor. Hafter'in Gıryan'ı ele geçirmesi durumunda gelişecek ihtimal, Trablus'un güneyinden kente girerek önce Trablus Uluslararası Havaalanını ve ardından şehrin içlerine ilerleyerek hassas noktaları ele geçirmesi olarak ön görülüyor.

İkinci ihtimal ise Hafter güçlerinin başkentin 70 kilometre batısındaki Sabrata kenti üzerinden Trablus'a girilmesi. Hafter güçlerinin El-Aceylat'tan hareketle sahil şeridi boyunca ilerleyerek başkente ulaşma ihtimali bulunuyor.

Üçüncü ve zayıf ihtimal ise Hafter güçlerinin Libya'nın doğusundan hareketle Sirte kenti üzerinden Trablus'a kadar ilerlemesi. Yalnız Sirte-Trablus arasının 500 kilometreden fazla bir mesafe olması ve güzergah üzerinde ilk savunma hattı olarak Misratalı güçlerin bulunması gibi sebeplerden uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

- UMH olağan üstü hal ilan etti

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan Hafter güçlerinin sorumlu olduğunu duyurdu.

Hafter'in Trablus'a askeri saldırı emri vermesinin hemen ardından başkentteki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivillerin hayatını korumak için hava saldırıları düzenleme ve güç kullanma talimatı verdi.

Trablus'un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar, Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıkladı.

Misrata'daki devrimcilerin yanı sıra, Zintan ve Trablus'taki silahlı grupların da Hafter'e karşı mukavemet göstereceği belirtiliyor.

- "Bu şartlar altında ulusal diyalog konferansı yapılamaz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki askeri hareketlilikten endişe duyduğunu belirterek Libya'daki son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının yapılamayacağını açıkladı.

Libya'daki askeri hareketlilik ve General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenleyen Guterres, "Bu şartlar altında ulusal diyalog konferansı yapılamaz." dedi.

Diyalog kurduğu tüm tarafların konferansı desteklediğini, seçimlerin zamanlamasına da Libyalıların tek başına karar verebileceğine inandığını kaydeden Guterres, askeri hareketliliği kınayarak, Libya'da askeri seçeneğin çözüm olmadığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

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