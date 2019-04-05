GRAFİKLİ- Hafter'in Trablus saldırısının olası hedefleri

İSTANBUL (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 14-16 Nisan'da düzenlenmesi beklenen Ulusal Diyalog Konferansı'ndan 10 gün önce Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus'a askeri saldırı emri vermesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Ülkenin doğusunda ve zengin petrol yataklarının bulunduğu güneyinde geçen ocak ayından itibaren etkin olan Hafter'in gözünü yıllardan beri başkent Trablus'a diktiği biliniyordu ancak saldırının zamanlaması sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Analistler, Hafter'in başkent Trablus'a yönelik bu hamlesinin arkasındaki hedefin, söz konusu Ulusal Diyalog Konferansı öncesinde güçlü bir koz olarak elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari, Ulusal Diyalog Konferansı'nı desteklediklerini ve korumaya hazır olduklarını açıklarken, aynı zamanda uluslararası toplum tarafından kabul edilen meşru yönetimi ve destekçisi Misrata kentini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

- "Uluslararası komplo" vurgusu