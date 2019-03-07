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GRAFİKLİ- Hariciyede kadın diplomatların temsil oranı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Dünyada en fazla diplomatik temsilciliği bulunan ülkeler arasında yer alan Türkiye, hariciyede görev yapan kadın diplomatların sayısını da hızla artırıyor - Türkiye'nin kadın büyükelçi sayısı 2012'de 22 iken, bu rakam 2019'da 63'e ulaştı - Türkiye'nin Afrika'daki 42 büyükelçiliğinde 12 kadın büyükelçi görev yapıyor - Merkez teşkilatında 5 kadın genel müdürün görev yaptığı Dışişleri Bakanlığında, 22 kadın genel müdür yardımcısı bulunuyor - Kadın kariyer memurlarının sayısı merkezde 263, yurt dışında 359 olmak üzere 622'ye ulaştı

ZUHAL DEMİRCİ/NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Dışişleri Bakanlığında kadın büyükelçi sayısı 2012'de 22 iken, 2019'da bu rakam yaklaşık 3 kat artarak 63'e, kariyer memuru sayısı da 575'ten 622'ye yükseldi.

Dünyada en fazla diplomatik temsilciliği bulunan ülkeler arasında beşinci sırada yer alan Türkiye, dış politikada küresel kapsama alanını en hızlı genişleten ülkeler arasında bulunuyor.

Diplomatik misyon sayısı hızla artarken, kadın çalışan sayısında da son yıllarda büyük artışın görüldüğü Dışişleri Bakanlığında kadınlar, yürüttükleri üst düzey görevlerle Türk dış politikasının oluşturulması ve yürütülmesinde önemli rol oynuyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin 2002'de dış misyon sayısı 163 iken, bu rakam 2019'da 142 büyükelçilik, 85 başkonsolosluk, 13 daimi temsilcilik, 1 ticaret ofisi ve 1 konsolosluk ajanlığıyla 242'ye ulaştı.

Kaynaklar, bakanlık bünyesinde, merkezde 735 ve yurt dışında bin 35 olmak üzere toplam bin 770 kariyer memurunun görev yaptığı bilgisini paylaşarak, kadın kariyer memurlarının sayısının merkezde 263, yurt dışında 359 olmak üzere toplam 622 olduğunu belirtti.

Merkez teşkilatında 5'i kadın 19 genel müdürün görev yaptığı Dışişleri Bakanlığında, mevcut 51 genel müdür yardımcısından 22'sinin kadın diplomat olduğu belirtildi.

Kadın büyükelçi sayısı 2002'de 14 iken, bu rakamın 2016'da 37'ye, 2019'da ise 63'e ulaştığını bildiren kaynaklar, 6'sı siyasi atama olmak üzere yurt dışında görevde bulunan kadın misyon şefi sayısının 37 olduğunu kaydetti.

Öte yandan Türkiye'nin Afrika'daki 42 büyükelçiliğinde 12 kadın büyükelçi görev yapıyor.

- Kadın büyükelçiler ve görev yerleri

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy Paraguay'da, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer Filipinler'de, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü Kamboçya'da, Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci Küba'da, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt'te, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç Kamerun'da, Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer Umman'da, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Berin Makbule Tulun Namibya'da, Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik Ruanda'da görev yapıyor.

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi Didem Ela Görkem Gökçe Dominik Cumhuriyeti'nde, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Kolombiya'da, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen Güney Afrika'da, Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçisi Esen Altuğ Slovenya'da, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün Tayland'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan Gürcistan'da, Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık Lüksemburg'da görevini yürütüyor.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz Romanya'da, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç Şili'de, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul Letonya'da, Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül Slovakya'da, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Oya Tunga Çağlı Ekvator'da, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Yonca Özçeri Fildişi Sahili'nde, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu Estonya'da, Türkiye'nin Port of Spain Hayriye Nurdan Erpulat Trinidad ve Tobago'da, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Nilvana Darama Belarus'ta, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker Portekiz'de, Türkiye'nin Gaborone Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş Botsvana'da görev yapıyor.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı Malezya'da, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem G. Ergün Ulueren Gana'da, Türkiye'nin Bujumbura Serap Ataay Burundi'de, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan Karadağ'da, Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun Bolivya'da, Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk Ekvator Ginesi'nde, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu Zambiya'da, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara Makedonya'da, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp Etiyopya'da, Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan'da Mozambik'te görevini yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı kadın diplomat kariyer memuru

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