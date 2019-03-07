GRAFİKLİ- Hariciyede kadın diplomatların temsil oranı artıyor

ZUHAL DEMİRCİ/NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Dışişleri Bakanlığında kadın büyükelçi sayısı 2012'de 22 iken, 2019'da bu rakam yaklaşık 3 kat artarak 63'e, kariyer memuru sayısı da 575'ten 622'ye yükseldi.

Dünyada en fazla diplomatik temsilciliği bulunan ülkeler arasında beşinci sırada yer alan Türkiye, dış politikada küresel kapsama alanını en hızlı genişleten ülkeler arasında bulunuyor.

Diplomatik misyon sayısı hızla artarken, kadın çalışan sayısında da son yıllarda büyük artışın görüldüğü Dışişleri Bakanlığında kadınlar, yürüttükleri üst düzey görevlerle Türk dış politikasının oluşturulması ve yürütülmesinde önemli rol oynuyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin 2002'de dış misyon sayısı 163 iken, bu rakam 2019'da 142 büyükelçilik, 85 başkonsolosluk, 13 daimi temsilcilik, 1 ticaret ofisi ve 1 konsolosluk ajanlığıyla 242'ye ulaştı.

Kaynaklar, bakanlık bünyesinde, merkezde 735 ve yurt dışında bin 35 olmak üzere toplam bin 770 kariyer memurunun görev yaptığı bilgisini paylaşarak, kadın kariyer memurlarının sayısının merkezde 263, yurt dışında 359 olmak üzere toplam 622 olduğunu belirtti.