GRAFİKLİ - Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf

Öte yandan dünyanın bir çok yerinde hayvanlar, sirk ve gösteri alanlarında para kazanma uğruna eziyete maruz kalıyor. Zincirlere tutsak edilen hayvanlar, eğitim amacıyla iplere bağlanıyor, elektriğe maruz bırakılıyor, kancalı sopayla dövülüyor, kırbaçlanıyor ve doğal yaşamından koparılıyor.

Dünya genelinde bir çok yerde gelenekler kapsamında hayvanlara eziyetler sürüyor. İspanya'da boğalar boynuzları yakılarak halk arasına salınıyor, Bulgaristan'da köpekler ipe asılıyor, Japonya'da balina, yunus ve foklar vahşice avlanıyor, Çin'de minik hayvanlar anahtarlıklar içerisine hapsediliyor, Güney Amerika'da boğalar güreştiriliyor ve Filipinler'de tavuklar dövülerek öldürülüyor.

Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, küresel olarak hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele devam ediyor.

AHMET FARUK MERCAN - Dünya genelinde maddi kazanç ve eğlence amacıyla bir çok hayvan, işkence, eziyet ve kötü muameleye maruz kalıyor.

Bazı hayvanlar, yük çekmek için kullanılırken, bazıları kürkleri için öldürülüyor, bazıları üzerinde deneyler yapılıyor.

- Mutlu olduklarını düşünmek imkansız

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Yaban Hayatı Kıdemli Uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının geçen yüzyıla göre çok daha farklı bir yapı ve amaca yöneldiğini belirtti.

Kütükçü, "Bu gibi yerlerin sadece hayvanların tutsaklığı üzerinden kar elde etmeyi amaçladığı unutulmamalı. Uydu vericisi takılarak izlenen bir piton yılanının bile gün içinde yüzlerce metre yol kat ettiği gözlemlendi. Bu bilgi ışığında birkaç metrelik alanlarda tutulan timsah ve yılan türlerinin bile mutlu olduğunu düşünmek ne yazık ki olanaksız." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlaştırılan hayvanlar"

Sirk ve yunus parklarında hayvanların sergilediği ve insanlara "komik" gelen davranışların aslında hayvanlar için tam bir işkence olduğunu vurgulayan Kütükçü, yabani hayvanlar normalde doğada sergilemedikleri davranışları yapmaya zorlandığını dile getirdi.