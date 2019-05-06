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GRAFİKLİ - HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN – Dünyada oruç tutma süreleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen ramazan ayında oruç tutma süreleri güneyden kuzeye doğru artıyor - Ramazanın ilk gününde 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde, imsak vakti ile iftar vakti arasındaki süre 20 saat 45 dakikayı bulurken, 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 11 saat sürüyor

İslam alemi için kutsal ramazan ayında dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye başladı.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk delen bu ramazan ayında, oruç tutma süreleri de kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe arttı.

Ramazanın ilk gününde 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde, imsak vakti ile iftar vakti arasındaki süre 20 saat 45 dakikayı bulurken, 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 11 saat sürüyor.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutuyor.

Oruç tutulan süre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 19 saat 26 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 18 saat 43 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 saat 38 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da 18 saat 14 dakika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 18 saat 12 dakika, Almanya'nın başkenti Berlin'de 17 saat 54 dakika, İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 saat 51 dakika, Fransa'nın başkenti Paris'te 17 saat 9 dakika, Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 saat 23 dakika, Kanada'nın başkenti Toronto'da 15 saat 58 dakika, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 55 dakika, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 saat 48 dakika, İran'ın başkenti Tahran'da 15 saat 26 dakika, ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 21 dakika, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 saat 16 dakika, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 saat 14 dakika, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 15 saat 14 dakika, Kudüs'te 15 saat 6 dakika, Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 saat 6 dakika, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 51 dakika, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 37 dakika, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 44 dakika, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 17 dakika, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 28 dakika, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 4 dakika, Şili'nin başkenti Santiago'da 12 saat 4 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 2 dakika oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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