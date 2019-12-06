GRAFİKLİ - İçişleri Bakanlığına ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun, başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:

- İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi de 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

- Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler, 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek.

- Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.

- Terörle mücadele görevinde kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

- 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor.

- Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek.

- Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan "45 yaşından gün almama" şartı kaldırılıyor.