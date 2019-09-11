GRAFİKLİ - İdlib'de 1 yılda 1 milyon kişi göç etti

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları neticesinde 17 Eylül 2018'den bu yana 1 milyon 42 bin sivil yerinden edildi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen rejim, destekçilerinin yardımıyla saldırılarını sürdürdü.

Bölgedeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, mutabakatın üzerinden geçen yaklaşık 1 yılda, bölgede yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyon 42 bini buldu.

Saldırıların yoğunlaştığı 2 Şubat'tan bu yana Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında toplam 13 çadır kent, 30 Sivil Savunma merkezi, 67 sağlık tesisi, 114 okul, 18 pazar yeri, 2 su santrali, 3 elektrik santrali ve 16 fırın hedef alındı.