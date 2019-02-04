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GRAFİKLİ - İdlib'de ocak ayında 30 sivil öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki yerleşimlere saldırmaya devam ediyor - Ocak ayında, hava ve kara saldırılarında toplam 30 sivil hayatını kaybetti, 180'den fazla sivil yaralandı

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenledikleri hava ve kara saldırılarında 30 sivil yaşamını yitirdi, 180 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatın kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimler ile askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırmaya devam ediyor.

Topçu saldırıları ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar, can kayıplarının yanı sıra, Soçi mutabakatının sağladığı güvenli ortam sayesinde evlerine dönen ailelerin yeniden Türkiye sınırındaki kamplara göç etmesine neden oldu.

İdilb, Hama ve Lazkiye bölgelerindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, ocak ayında İdlib'de 2'si çocuk, 3'ü kadın 19 sivil hayatını kaybetti, 85'den fazla sivil yaralandı. Hama'da 9 sivil öldü, 86 sivil yaralandı. Lazkiye'de 2 sivil yaşamını yitirdi ve 9 sivil yaralandı.

- Saldırıların lokasyonları

Saldırılar, İdlib'in güney ve güneydoğu bölgelerinde Cercenaz ve Temaniye beldesi, Tuh, Um Halahil, Tel Dem, Sıhal, Fırce ve Habit köylerinde yoğunlaştı.

Lazkiye'de Türkmendağı ve Kürtdağı, Hama'da, Latamne, Kefer Zita, Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Tel Sahır, Latmin ve Haviz köyleri, Halep'te Raşidin bölgesi, Cemiyet El Zehra, Kefer Hamra, Leyremon, Tel Musibin, Zemmar, Cizraya köyleri vuruldu.

- En az 76 bin 427 sivil göç etti

Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den sonra bölgenin kısmen daha güvenli hale gelmesi, yerleşimlerini terk eden on binlerce sivilin dönmesini sağlamıştı. Ancak rejim güçlerinin artan ihlalleri yeni göçlere neden oldu.

Sivillerin yardımına koşan "Suriye'de müdahale koordinatörleri" Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soçi mutabakatı sonrası İdlib'in güney ve güneydoğu bölgelerine, Hama'nın kuzey kırsalına dönen binlerce ailenin yeniden Türkiye sınırına sığındığını söyledi.

Hallac, Kasım ve Aralık 2018'de, İdlib'in güney ve güneydoğu bölgelerinden, Hama'nın kuzey kırsalından göç eden sayısının 16 bin 549 aileyi (76 bin 427 sivil) aştığını aktardı.

Suriye'de askeri muhalifler, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatı uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti. Ancak rejim güçlerinin sivil yerleşimlere hava ve kara saldırılarını sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Suriye esed rejimi

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