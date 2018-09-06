GRAFİKLİ - IKBY'de ertelenmesi istenen milletvekili seçimleri

ERBİL (AA) - İDRİS OKUDUCU/ MAZİN BAQAL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 30 Eylül'de yapılması planlanan milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kala "erteleme" çağrıları ortasında seçim hazırlıklarına devam ediyor. Bölgedeki bazı siyasi partiler seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gereken şartların sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenmesini isterken bir kısım ise aksini düşünüyor.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu verilerine göre, ay sonunda yapılacak seçimlere katılmak üzere 31 parti ve koalisyon kayıt yaptırdı. Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinde toplamda 3 milyon 88 bin kayıtlı seçmen, IKBY meclisine gönderilecek 111 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidecek.

Irak'ta 12 Mayıs genel seçimlerinde kullanılan elektronik sistem, siyasi partilerin itirazı üzerine IKBY milletvekili seçimlerinde kullanılmayacak ve oy sayımı geçmişte olduğu gibi elle yapılacak.

IKBY'deki milletvekili genel seçimleri son olarak 21 Eylül 2013'te yapıldı. Anayasa gereği 4 yılda bir tekrarlanması gereken seçimler 25 Eylül 2017'deki gayrimeşru bağımsızlık referandumu sonrası oluşan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle geçen sene yapılamadı ve bir yıl erteleme kararı alındı.